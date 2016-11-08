日本个股：东芝上调全年营业利润预估50%，因NAND闪存芯片需求强劲

路透东京11月8日 - 日本综合企业东芝 周二将全年营业利润预估上调50%，称预计NAND闪存芯片(晶片)的市场需求在本会计年度余下时间将保持强劲。

该公司目前预期，明年3月截止的会计年度营业利润为1,800亿日圆(17亿美元)，略低于16名分析师平均预期的1,820亿日圆。该公司原先预计年度营业利润为1,200亿日圆。

在此之前，东芝已两次上调4-9月的获利预估，称由于中国智能手机厂商的强劲需求，推动用于智能手机的闪存芯片价格上涨。

“我们预期内存芯片市场在会计年度下半年将保持这一趋势，”东芝在声明中称。