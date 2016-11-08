日本个股：东芝上调全年营业利润预估50%，因NAND闪存芯片需求强劲

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透东京11月8日 - 日本综合企业东芝 周二将全年营业利润预估上调50%，称预计NAND闪存芯片(晶片)的市场需求在本会计年度余下时间将保持强劲。
该公司目前预期，明年3月截止的会计年度营业利润为1,800亿日圆(17亿美元)，略低于16名分析师平均预期的1,820亿日圆。该公司原先预计年度营业利润为1,200亿日圆。
在此之前，东芝已两次上调4-9月的获利预估，称由于中国智能手机厂商的强劲需求，推动用于智能手机的闪存芯片价格上涨。
“我们预期内存芯片市场在会计年度下半年将保持这一趋势，”东芝在声明中称。
全球内存芯片市场的复苏对东芝来说可谓及时雨，该公司在遭受13亿美元的会计丑闻打击后正尝试瘦身，把业务重点放在NAND芯片与核能方面。(完)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。