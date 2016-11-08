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亚洲 | 2016年 11月 9日 星期三 07:26 BJT

《汇市简讯》美元兑除日圆外亚币下滑，关注美国选举及中国CPI

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* 美元/除日圆外亚币下滑，美元/韩元仍遭遇沉重卖压

* 市场处于风险偏好模式，民调显示希拉里可能胜选，亚币为之士气一振

* 美元/日圆、股市均延续涨势，美国公债收益率持续攀升

* 油价下滑，大宗商品表现有好有坏，铜及铁矿石价格走扬

* 亚洲市场势将是震荡的一天，即将迎来的重要经济事件包括美国大选出口民调结果、中国公布居民消费价格指数(CPI)数据、泰国央行货币政策委员会会议

(完)

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全部现汇报价 (编译 李婷仪 审校 杜明霞)

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