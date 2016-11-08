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亚洲 | 2016年 11月 9日 星期三 07:56 BJT

《中国报摘》--中国证券报11月9日

* 头版头条:

--继监管层此前提出“探索分级分类监管，建立私募机构守信激励、失信约束机制”后，监管部门有关人士表示，分类分级监管的主要目的是扶优限劣；针对不同的机构，研究不同的分类和监管标准，实施差异化的监管和行业自律。

* 其他:

--乐视网 公告称，预计乐视影业无法在2016年完成注入，同时拟继续推进本次重大资产重组项目。业内人士指出，第三季度电影市场票房同比下滑，以及乐视影业票房收入不达预期是乐视影业推迟注入的主因。

--国家体育总局发布《水上运动产业发展规划》、《航空运动产业发展规划》、《山地户外运动产业发展规划》。根据规划，到2020年，上述三个产业的总规模要达到9,000亿元人民币。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (发稿 边竞; 审校 杨淑祯)

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