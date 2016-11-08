《中国报摘》--中国证券报11月9日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
* 头版头条:
--继监管层此前提出“探索分级分类监管，建立私募机构守信激励、失信约束机制”后，监管部门有关人士表示，分类分级监管的主要目的是扶优限劣；针对不同的机构，研究不同的分类和监管标准，实施差异化的监管和行业自律。
* 其他:
--乐视网 公告称，预计乐视影业无法在2016年完成注入，同时拟继续推进本次重大资产重组项目。业内人士指出，第三季度电影市场票房同比下滑，以及乐视影业票房收入不达预期是乐视影业推迟注入的主因。
--国家体育总局发布《水上运动产业发展规划》、《航空运动产业发展规划》、《山地户外运动产业发展规划》。根据规划，到2020年，上述三个产业的总规模要达到9,000亿元人民币。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 边竞; 审校 杨淑祯)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。