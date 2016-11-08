《中国报摘》--中国证券报11月9日

--继监管层此前提出“探索分级分类监管，建立私募机构守信激励、失信约束机制”后，监管部门有关人士表示，分类分级监管的主要目的是扶优限劣；针对不同的机构，研究不同的分类和监管标准，实施差异化的监管和行业自律。