《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--11月9日

路透11月9日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7547 港元 ) 美国股市周二连涨第二日，在今日开盘小幅走低后，道琼工业指数.DJI收高73.14点，或0.4%，至18,332 .74点；投资者押注民主党总统候选人希拉里可能在总统选举中获胜。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 127.060 -0.90 17681 9.853 0.54 中国铝业 10.000 2.67 28584 3.102 1.04 中国移动 57.180 0.18 205531 88.683 -0.13 中国人寿 12.670 0.88 171077 19.650 0.36 中石油 69.800 -0.10 34458 5.413 0.24 中石化 73.550 -0.90 27019 5.704 0.59 汇丰控股 38.380 -0.29 1732704 59.525 0.72 中电信 52.090 0.31 17857 4.039 0.48 中国联通 11.730 -0.09 72989 9.096 0.40 兖州煤业 7.530 -2.59 6356 5.839 0.50 华能国际 24.990 0.24 8655 4.845 0.10 南方航空 28.750 -0.42 2365 4.459 0.43 东方航空 22.860 -0.65 2395 3.545 1.01 中芯国际 6.910 -1.99 20045 1.072 -0.77 （完） (整理 梁慧仪)