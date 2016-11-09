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亚洲 | 2016年 11月 9日 星期三 08:07 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--11月9日

路透11月9日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7547
港元 )
    
    美国股市周二连涨第二日，在今日开盘小幅走低后，道琼工业指数.DJI收高73.14点，或0.4%，至18,332
.74点；投资者押注民主党总统候选人希拉里可能在总统选举中获胜。 
    
 公司名称                ADR代码       收盘价     涨跌幅         成交量  ADR折合每   较港股溢价
                                                                         股普通股    
                                     （美元）    （%）                   (港元)      (%)
 中海油                              127.060     -0.90       17681       9.853       0.54
 中国铝业                            10.000      2.67        28584       3.102       1.04
 中国移动                            57.180      0.18        205531      88.683      -0.13
 中国人寿                            12.670      0.88        171077      19.650      0.36
 中石油                              69.800      -0.10       34458       5.413       0.24
 中石化                              73.550      -0.90       27019       5.704       0.59
 汇丰控股                            38.380      -0.29       1732704     59.525      0.72
 中电信                              52.090      0.31        17857       4.039       0.48
 中国联通                            11.730      -0.09       72989       9.096       0.40
 兖州煤业                            7.530       -2.59       6356        5.839       0.50
 华能国际                            24.990      0.24        8655        4.845       0.10
 南方航空                            28.750      -0.42       2365        4.459       0.43
 东方航空                            22.860      -0.65       2395        3.545       1.01
 中芯国际                            6.910       -1.99       20045       1.072       -0.77
 （完）

 (整理 梁慧仪)

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