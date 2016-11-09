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亚洲 | 2016年 11月 9日 星期三 08:21 BJT

《汇市简讯》美元/日圆跌落105，特朗普赢得肯塔基州和印第安纳州

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* 美元/日圆下滑，从稍早时的高位105.25跌至104.65

* 报导称特朗普已赢得肯塔基州和印第安纳州，希拉里目前为止仅拿下佛蒙特州

* 北卡罗来纳州和南卡罗来纳州、维吉尼亚州和乔治亚州很难说谁将胜出

* 市场显然并不乐见目前的进展，但交投清淡，走势震荡

(完) (编译 李婷仪 审校 张涛)

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