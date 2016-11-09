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亚洲 | 2016年 11月 9日 星期三 08:26 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息11月9日

**上海证券报**

--记者获悉，私募机构参与新三板做市试点工作本周起已转入评审阶段，预计今年年末明年年初私募做市试点将正式落地。

**金融时报**

--建设银行 与广东省国资委、广晟资产经营公司共同签署市场化债转股框架合作协议，由建行安排150亿元人民币资金与广晟公司开展市场化债转股合作。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

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