国际油市：库存上升打压美国原油下滑，等候美国大选结果

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
“原油在纽约尾盘(亚洲盘初)时略见卖盘，因美国石油协会(API)数据显示原油库存意外增加440万桶，原先预计为增加220万桶。但随着华尔街预期希拉里将胜选而买进大宗商品，API数据的影响昙花一现。”新加坡OANDA市场分析师effrey Halley说。
中国周二公布的石油数据好坏参杂。
巴克莱报告称，“10月原油日均净进口量下跌至仅有680万桶，前月则是810万桶。虽然跌幅甚大，但与上年同期相比仍然是上升的，同比增加了8%。”
巴克莱称月度数据下滑可能是因政府战略储油下降，因10月油价比现在还高，比较不具购买吸引力。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李爽/李婷仪 审校 张若琪/杜明霞)
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美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。