国际油市：库存上升打压美国原油下滑，等候美国大选结果

“原油在纽约尾盘(亚洲盘初)时略见卖盘，因美国石油协会(API)数据显示原油库存意外增加440万桶，原先预计为增加220万桶。但随着华尔街预期希拉里将胜选而买进大宗商品，API数据的影响昙花一现。”新加坡OANDA市场分析师effrey Halley说。

中国周二公布的石油数据好坏参杂。

巴克莱报告称，“10月原油日均净进口量下跌至仅有680万桶，前月则是810万桶。虽然跌幅甚大，但与上年同期相比仍然是上升的，同比增加了8%。”

巴克莱称月度数据下滑可能是因政府战略储油下降，因10月油价比现在还高，比较不具购买吸引力。(完)

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