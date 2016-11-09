《台湾报摘》--工商时报、经济日报11月9日

*工商时报：

--投信业进军退休金市场，再增新武器。金管会宣布开放投信业者可募集〞多重资产型基金〞，即可同时投资股票、债券、基金受益凭证、不动产投资信托基金（REITs）及其他金管会核准可投资项目，只要单一种资产不要逾基金净值70%即可，有助投信业者更灵活投资，达到协助民众规划退休金的需求。

--晶圆代工龙头台积电 召开季度例行性董事会，会中通过核准资本支出预算约1,546.3亿台币，为历年来季度董事会通过资本支出预算历史次高，将用来建置及扩充先进制程产能、升级先进封装产能至下一世代技术等，另外亦包括明年第一季研发资本预算与经常性资本预算。

*经济日报：

--除了主计长、人事长，行政院可能将新设资讯长。立法院院会昨日通过〞政府资讯长〞相关法案付委审查，这些法案由立法委员自行提案。

--乐视传出积欠供应商上百亿台币货款，财务压力大，相关问题也开始延烧至台湾供应链，包括鸿海 、仁宝 、和硕 、联发科 等与乐视有业务往来的大厂紧盯乐视付款动态，严防可能的呆帐问题。

--对于当前的两岸关系，陆委会副主委林正义提出蔡政府的〞四不〞立场。他表示，政府将致力维系两岸既有沟通机制，秉持〞承诺不变、善意不变、不会屈服、不会对抗〞的基本立场，推动两岸建设性交流及对话。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。