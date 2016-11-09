《全球重要经济事件一览表》--11月9日-11月16日

路透11月9日 - (除特别说明外，均为GMT时间)

11月9日(三)

--中国国务院总理李克强访问俄罗斯，并出席中俄总理第二十一次定期会晤。

曼谷--泰国央行召开货币政策委员会会议(0730)。

美国欧克莱尔--明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利(Neel Kashkari)将担任经济展望午餐会的特邀嘉宾(1830)。

布鲁塞尔--欧盟执委会公布秋季经济预测(1000)。

惠灵顿--新西兰央行宣布货币政策声明和官方隔夜拆款利率(2000)。

卢布尔雅那--欧洲央行管理委员会委员兼斯洛文尼亚央行总裁雅兹贝奇(Bostjan Jazbec)在银行业会议上发言。

法国里昂--欧洲央行执委科尔在一次会议上发表演说(1645)。

布鲁塞尔--欧洲央行执委普雷特在2016年ECMI会议上发言，主题为“欧洲资本市场兴盛的政策组合为何？”(0800)。

布鲁塞尔--欧洲央行银行监管委员会主席努伊(Daniele Nouy)参加经济委员会的第二次公开听证会(1400)。

东京--日本央行公布10-11月政策会议的意见摘要(2350)。

斯德哥尔摩--瑞典央行将公布10月政策会议记录。

哥特堡--瑞典央行副总裁佛洛登(Martin Floden)与西瑞典商会等团体会面，并就“瑞典央行购债对政府财政的影响”发表讲话。

11月10日(四)

上海--2016(第十三届)中国并购年会。

北京--2016全球治理高层政策论坛，至11日。

--商务部举行新闻发布会，解读1-10月和10月当月外贸运行情况。

安大略--欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许在一项金融服务业峰会中发表演说。

旧金山--美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯就经济发表演说(0200)。

圣路易斯--美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德陈述经济和货币政策(1415)。

斯德哥尔摩--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧出席瑞典银行家协会所主办的年会(1450)；瑞典央行总裁英韦斯将与会并就金融稳定和为实现更稳定金融业的必要改革发表演说。

斯德哥尔摩--瑞典央行举行执行委员会会议。

东京--日本央行公布10月政策会议意见总结(1150)。

马尼拉--菲律宾央行举行货币政策会议。

11月11日(五)

首尔--韩国央行举行货币政策会议，将宣布利率决定(0100)。

华盛顿--(通过视频)美联储副主席费舍尔就“美国货币政策和全球经济”发表讲话。

墨尔本--澳洲央行副总裁德贝尔(Guy Debelle)出席澳新金融服务业协会(FINSIA)的监管者小组讨论。

旧金山--美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯参加太平洋企业和投资简报会：小组讨论，主题为“运用地区优势增强中国贸易和投资”(2330)。

斯德哥尔摩--瑞典央行举行全行委员会会议。

11月14日(一)

浙江义乌--2016中国（义乌）丝绸之路经济带城市国际论坛(至15日)，论坛主题为“促进互联互通 共建贸易繁荣”。

美国德州威奇托福尔斯--达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗参加当地第26届年度经济论坛的问答环节。

东京--日本央行总裁黑田东彦于名古屋对商界领袖发表演说。

11月15日(二)

墨尔本--澳洲央行发布11月政策会议记录(0030)。

墨尔本--澳洲央行总裁洛威在澳洲经济发展委员会(CEDA)的年度餐会上发表讲话。

11月16日(三)

浙江乌镇--第三届世界互联网大会(至18日)。

广东深圳--2016高交会中国高新技术论坛(至18日)。

伦敦--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德参加2016年瑞银欧洲会议(UBS European Conference)的小组讨论会，主题为“量化宽松后的货币政策：直升机洒钱或是回归升息？”

安大略--加拿大央行副总裁连恩于滑铁卢市的一项活动中发表演说(0305)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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