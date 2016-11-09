《香港报摘》--经济日报11月9日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
**头版头条**
--美国大选投票展开，美国人可能以选票创造历史，或选出第一名女性或最年长的总统。民调普遍看好希拉莉（Hillary Clinton）能够入主白宫。
**其他**
--负责编撰国际金融中心指数（GFCI）的英国智库Z/Yen，其副总监Mark Yeandle指，外国投资者早预期北京政府会收紧对香港管治，料近期释法等无碍港竞争力排名。
--港府再推辣招压楼市，势令香港银行按揭竞争加剧，摩根大通及麦格理均预期，港银净息差下半年会更受压，麦格理料中银香港 及东亚银行 影响最大。（完）
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台湾报摘 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。