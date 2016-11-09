《香港报摘》--经济日报11月9日

**头版头条**

--美国大选投票展开，美国人可能以选票创造历史，或选出第一名女性或最年长的总统。民调普遍看好希拉莉（Hillary Clinton）能够入主白宫。

**其他**

--负责编撰国际金融中心指数（GFCI）的英国智库Z/Yen，其副总监Mark Yeandle指，外国投资者早预期北京政府会收紧对香港管治，料近期释法等无碍港竞争力排名。

--港府再推辣招压楼市，势令香港银行按揭竞争加剧，摩根大通及麦格理均预期，港银净息差下半年会更受压，麦格理料中银香港 及东亚银行 影响最大。（完）

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