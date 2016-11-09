建信期货：中国期指空头占优，市场可能随时出现调整

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
以下内容节选自11月9日的《期货日报》：
昨日沪深两市再次冲高，盘中权重股表现强势，概念板块多数上涨，助力大盘向上攀升并创10个月新高，但上方抛压较大，截至收盘，上证指数涨0.46%收3,147.89点，深成指涨0.64%收10,763.13点，两市成交量较前一交易日小幅增加。期指所有合约均收涨，IF、IC、IH主力合约相较现货贴水幅度缩小，基差分别为-5.92、-1.42、-34.18，无套利空间。
主力持仓方面，由于三大品种在主力合约上均减仓，前20席位各月合约上多空方持仓量均减仓，而且空方减仓量较大，但IF1611和IC1611合约持卖单总量依旧高于持买单总量。但在下月合约上，IF1612和IC1612前20席位多空方均增仓，其中空方增仓量均大于多方。总体来看，投资者并没有随着A股创新高而追加多单量，持仓上目前依然是空头占优。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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