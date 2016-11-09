建信期货：中国期指空头占优，市场可能随时出现调整

昨日沪深两市再次冲高，盘中权重股表现强势，概念板块多数上涨，助力大盘向上攀升并创10个月新高，但上方抛压较大，截至收盘，上证指数涨0.46%收3,147.89点，深成指涨0.64%收10,763.13点，两市成交量较前一交易日小幅增加。期指所有合约均收涨，IF、IC、IH主力合约相较现货贴水幅度缩小，基差分别为-5.92、-1.42、-34.18，无套利空间。

主力持仓方面，由于三大品种在主力合约上均减仓，前20席位各月合约上多空方持仓量均减仓，而且空方减仓量较大，但IF1611和IC1611合约持卖单总量依旧高于持买单总量。但在下月合约上，IF1612和IC1612前20席位多空方均增仓，其中空方增仓量均大于多方。总体来看，投资者并没有随着A股创新高而追加多单量，持仓上目前依然是空头占优。(完)