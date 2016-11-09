华泰期货：基差修复，黑色系期货品种短期面临调整

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
以下内容节选自11月9日的《期货日报》：
本周黑色系品种创出新高后纷纷回调。需要警惕的是，随着螺纹钢、焦煤等品种逐步和现货平水，期市基差收敛动能大幅削弱。且近期空单减仓加快，黑色系短期或面临调整。自11月开始，环保限产增多，钢厂进入季节性减产。成材走强而原料走弱，盘面利润或进一步扩大。关注今年钢材贸易商的冬储情况，或将影响到明年开春后的价格走势。
操作上，黑色中已有商品出现期现平水，而伴随着期价大涨，空头开始减仓离场，盘面狂热情绪或到尾声。本周盘面似见转向，但盘中波幅巨大，建议单边投资者观望为主，或轻仓短线参与。套利方面，可以继续介入买钢抛矿的盘面利润套利等。基本面上，关注后期产业链库存情况。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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