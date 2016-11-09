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亚洲 | 2016年 11月 9日 星期三 08:56 BJT

华泰期货：基差修复，黑色系期货品种短期面临调整

以下内容节选自11月9日的《期货日报》：

本周黑色系品种创出新高后纷纷回调。需要警惕的是，随着螺纹钢、焦煤等品种逐步和现货平水，期市基差收敛动能大幅削弱。且近期空单减仓加快，黑色系短期或面临调整。自11月开始，环保限产增多，钢厂进入季节性减产。成材走强而原料走弱，盘面利润或进一步扩大。关注今年钢材贸易商的冬储情况，或将影响到明年开春后的价格走势。

　　操作上，黑色中已有商品出现期现平水，而伴随着期价大涨，空头开始减仓离场，盘面狂热情绪或到尾声。本周盘面似见转向，但盘中波幅巨大，建议单边投资者观望为主，或轻仓短线参与。套利方面，可以继续介入买钢抛矿的盘面利润套利等。基本面上，关注后期产业链库存情况。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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