华泰期货：基差修复，黑色系期货品种短期面临调整

本周黑色系品种创出新高后纷纷回调。需要警惕的是，随着螺纹钢、焦煤等品种逐步和现货平水，期市基差收敛动能大幅削弱。且近期空单减仓加快，黑色系短期或面临调整。自11月开始，环保限产增多，钢厂进入季节性减产。成材走强而原料走弱，盘面利润或进一步扩大。关注今年钢材贸易商的冬储情况，或将影响到明年开春后的价格走势。