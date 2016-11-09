一德期货：沪铝期约适合卖远买近策略

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
以下内容节选自11月9日的《期货日报》：
一年前的今天，电解铝价格就像一架失控的飞机正在从高空向下自由落体，市场一片恐慌，铝价不断跌破各电解铝企业的成本线，最终沪铝指数在11月下旬以9600元/吨触底。而一年后，指数已站上13000元/吨，上涨幅度达38%，甚至达到了两年来的高点。这一年，铝价除了修复性反弹，还有一系列因素接力使铝价得以持续性走高。
从微观层面来看，铝锭铁路运输不畅局面仍然会持续一段时间，尤其是入冬后极端天气也会拖累运输效率，市场仍然有机会在铝锭浇铸量和运输等小节奏上炒作驱动近期价格波动。期现错配发生的概率依然比较大，资金适合运用空远月买近月合约策略入场。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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