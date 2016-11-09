一德期货：沪铝期约适合卖远买近策略

一年前的今天，电解铝价格就像一架失控的飞机正在从高空向下自由落体，市场一片恐慌，铝价不断跌破各电解铝企业的成本线，最终沪铝指数在11月下旬以9600元/吨触底。而一年后，指数已站上13000元/吨，上涨幅度达38%，甚至达到了两年来的高点。这一年，铝价除了修复性反弹，还有一系列因素接力使铝价得以持续性走高。