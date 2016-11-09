宝城期货：沪胶强势姿态尽显

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
以下内容节选自11月9日的《期货日报》：
上周，国际油价自高位持续回落，令国内下游能化商品失去依靠，沪胶期货也因此暂时陷入回调走势，主力期价振荡走低至13700元/吨寻求支撑。不过，目前天胶供给偏紧格局仍未逆转，国内现货市场低库存状态还在延续，并且下游轮胎企业开工率保持乐观趋势，供需结构依然有利于胶价再度上行。昨日沪胶1701合约再创本轮反弹新高，期价突破15000元/吨上行，强势姿态尽显无遗。
整体来看，当前天胶市场供需结构良好仍有利于胶价维持强势格局，尽管后期海外船货到港压力和期货老胶出库压力不容忽视，但是在国内工业品期货集体上涨的大背景下，沪胶期货的乐观情绪有望被放大，而负面因素则会被弱化，多头信心膨胀令资金避险情绪较低，继续推涨胶价的可能性会增大。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。