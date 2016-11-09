宝城期货：沪胶强势姿态尽显

上周，国际油价自高位持续回落，令国内下游能化商品失去依靠，沪胶期货也因此暂时陷入回调走势，主力期价振荡走低至13700元/吨寻求支撑。不过，目前天胶供给偏紧格局仍未逆转，国内现货市场低库存状态还在延续，并且下游轮胎企业开工率保持乐观趋势，供需结构依然有利于胶价再度上行。昨日沪胶1701合约再创本轮反弹新高，期价突破15000元/吨上行，强势姿态尽显无遗。

整体来看，当前天胶市场供需结构良好仍有利于胶价维持强势格局，尽管后期海外船货到港压力和期货老胶出库压力不容忽视，但是在国内工业品期货集体上涨的大背景下，沪胶期货的乐观情绪有望被放大，而负面因素则会被弱化，多头信心膨胀令资金避险情绪较低，继续推涨胶价的可能性会增大。(完)