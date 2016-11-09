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亚洲 | 2016年 11月 9日 星期三 08:58 BJT

全球金市：金价在亚洲时段持稳，等待美国选举结果

希拉里可能胜选将提高投资人对风险资产的胃纳，从而降低黄金等避险资产的吸引力。

0027GMT，现货金 持平，报1,274.90美元。金价自11月2日触及1,300美元上方的一个月高位以来，已跌近3%。

“如果希拉里当选，这将不是什么太大的意外，因此金价调整的程度可能没有那么大。”瑞穗银行资深分析师Vishnu Varathan说。

Varathan表示，比起英国6月公投结果决定退出欧盟后的大涨，金市对美国大选结果的反应可能较有限。

美国12月期金 亦持平，报1,275.20美元。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 张涛/张若琪 审校 李婷仪/徐文焰)

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