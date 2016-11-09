全球金市：金价在亚洲时段持稳，等待美国选举结果

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
希拉里可能胜选将提高投资人对风险资产的胃纳，从而降低黄金等避险资产的吸引力。
0027GMT，现货金 持平，报1,274.90美元。金价自11月2日触及1,300美元上方的一个月高位以来，已跌近3%。
“如果希拉里当选，这将不是什么太大的意外，因此金价调整的程度可能没有那么大。”瑞穗银行资深分析师Vishnu Varathan说。
Varathan表示，比起英国6月公投结果决定退出欧盟后的大涨，金市对美国大选结果的反应可能较有限。
美国12月期金 亦持平，报1,275.20美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 张涛/张若琪 审校 李婷仪/徐文焰)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。