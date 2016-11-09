《香港报摘》--信报11月9日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
**头版头条**
--政府上周五把住宅印花税划一上调至15%后，以首次置业身份入市豁免辣税的交易陆续有来。九龙仓 和南丰发展合作的山顶MOUNT NICHOLSON第二期，昨天以招标形式售出四个分层单位，其中三个单位获一个家族以12.24亿港元购入。
**其他**
--英镑贬值吸引外资到当地收购物业，爪哇控股 公布，公司持有97.17%权益进行另类市场投资买卖的附属公司AGP，将以1.54亿英镑收购伦敦市一座写字楼。
--美国总统大选结果今天揭晓，东方汇理资产管理外滙及贵金属主管Davis Hall估计，今日外滙市场将出现如6月英国脱欧公投般的超高波动率，共和党候选人特朗普若胜出，料墨西哥披索劲泻10%，金价将急升至1,400美元，但宜在周五前获利沽出，人民币及中资股会偏软。（完）
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台湾报摘 (整理 梁慧仪；审校 杨淑祯)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。