《香港报摘》--信报11月9日

**头版头条**

--政府上周五把住宅印花税划一上调至15%后，以首次置业身份入市豁免辣税的交易陆续有来。九龙仓 和南丰发展合作的山顶MOUNT NICHOLSON第二期，昨天以招标形式售出四个分层单位，其中三个单位获一个家族以12.24亿港元购入。

**其他**

--英镑贬值吸引外资到当地收购物业，爪哇控股 公布，公司持有97.17%权益进行另类市场投资买卖的附属公司AGP，将以1.54亿英镑收购伦敦市一座写字楼。

--美国总统大选结果今天揭晓，东方汇理资产管理外滙及贵金属主管Davis Hall估计，今日外滙市场将出现如6月英国脱欧公投般的超高波动率，共和党候选人特朗普若胜出，料墨西哥披索劲泻10%，金价将急升至1,400美元，但宜在周五前获利沽出，人民币及中资股会偏软。（完）

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