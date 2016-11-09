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亚洲 | 2016年 11月 9日 星期三 09:11 BJT

《全球汇市》美元转跌，美国大选计票结果显示两候选人势均力敌

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1002  1.1023  -0.19  +1.31  1.0860
    美元/日圆            105.24  105.14  +0.10 -12.52  120.30
    欧元/日圆         115.81  115.87  -0.05 -11.24  130.47
    美元/瑞郎            0.9810  0.9774  +0.37  -2.08  1.0018
    英镑/美元            1.2363  1.2377  -0.11 -16.11  1.4738
    美元/加元            1.3276  1.3287  -0.08  -4.07  1.3839
    美元/离岸人民币      6.7984  6.7955  +0.04  +3.51  6.5680
    澳元/美元            0.7756  0.7761  -0.06  +6.61  0.7275
    新西兰元/美元        0.7374  0.7384  -0.14  +8.04  0.6825
    澳元/日圆         81.640  81.570  +0.09  -6.82  87.620
    新西兰元/日圆     77.670  77.650  +0.03  -5.26  81.980
    英镑/日圆         130.13  130.22  -0.07 -26.57  177.22
    澳元/新西兰元     1.0507  1.0501  +0.06  -1.47  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 李爽/郑茵/张若琪 审校 张涛/李婷仪)

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