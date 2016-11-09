中国金融：广东首单省属国企债转股项目落地，建行安排约150亿资金--报载

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京11月9日 - 按资产计中国第二大银行--中国建设银行 与中国广东省国资委、广晟资产经营有限公司共同签署市场化债转股框架合作协议，由建行安排150亿元人民币资金与广晟公司开展市场化债转股合作。这是广东省内首单省属国有企业市场化债转股合作项目。
中国金融时报周三报导称，根据协议，建行及其关联方将以权益投资等多种方式向广晟公司及下属企业提供资金，用于满足广晟公司“去杠杆、清僵尸、调结构”的需求，降低其资产负债率和财务成本，增强其资本实力，有效防范债务风险。
“探索市场化银行债转股是国务院、省委省政府‘积极稳妥降低企业杠杆率’的重要举措，建行积极探索并贯彻落实。广晟公司是广东省省属最大的国有资产经营管理公司之一，建行看好广晟公司的发展前景。”建行广东省分行行长刘军表示。
广晟资产经营有限公司是广东省省属大型国有骨干企业，为以矿业、电子信息、工程地产、金融为主业的跨国企业集团，目前拥有22家一级企业，是境内五家上市公司（中金岭南 、广晟有色 、风华高科 、佛山照明 、国星光电 ）的实际控制人，是中国电信 的第二大股东。
建行10月与云南锡业集团签署近50亿元的市场化债转股投资协议，为双方五个项目总额百亿元的降低杠杆率框架协议的实施性步伐；同月稍早，建行与武钢共设的120亿元转型发展基金出资到位，为该行支持央企市场化去杠杆的首单落地项目。
中国新一轮债转股方案于10月出炉。国务院就降低企业杠杆率发布意见称，有序开展市场化银行债权转股权，债转股所需资金利用市场化方式和渠道筹集，实施机构不限于四大资产管理公司，鼓励地方金融资产管理公司和银行现有符合条件的所属机构等参与。 （完） (发稿 陈杨；审校 杨淑祯)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。