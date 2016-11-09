中国金融：广东首单省属国企债转股项目落地，建行安排约150亿资金--报载

路透北京11月9日 - 按资产计中国第二大银行--中国建设银行 与中国广东省国资委、广晟资产经营有限公司共同签署市场化债转股框架合作协议，由建行安排150亿元人民币资金与广晟公司开展市场化债转股合作。这是广东省内首单省属国有企业市场化债转股合作项目。

中国金融时报周三报导称，根据协议，建行及其关联方将以权益投资等多种方式向广晟公司及下属企业提供资金，用于满足广晟公司“去杠杆、清僵尸、调结构”的需求，降低其资产负债率和财务成本，增强其资本实力，有效防范债务风险。

“探索市场化银行债转股是国务院、省委省政府‘积极稳妥降低企业杠杆率’的重要举措，建行积极探索并贯彻落实。广晟公司是广东省省属最大的国有资产经营管理公司之一，建行看好广晟公司的发展前景。”建行广东省分行行长刘军表示。

广晟资产经营有限公司是广东省省属大型国有骨干企业，为以矿业、电子信息、工程地产、金融为主业的跨国企业集团，目前拥有22家一级企业，是境内五家上市公司（中金岭南 、广晟有色 、风华高科 、佛山照明 、国星光电 ）的实际控制人，是中国电信 的第二大股东。

建行10月与云南锡业集团签署近50亿元的市场化债转股投资协议，为双方五个项目总额百亿元的降低杠杆率框架协议的实施性步伐；同月稍早，建行与武钢共设的120亿元转型发展基金出资到位，为该行支持央企市场化去杠杆的首单落地项目。