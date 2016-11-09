香港个股：中广核矿业向海南矿业发行新股，占经扩大后股本近一成

路透香港11月9日 - 中广核集团在香港的铀业分支--中广核矿业 周三公布，海南矿业 将以约3.43亿港元认购公司新股，相当于经扩大后已发行股本约9.99%，成为公司第二大股东。

中广核矿业的声明称，海南矿业透过其全资附属公司以每股0.52港元认购公司6.594亿股新股，认购价较公司周二收盘价0.63港元折让17.46%。

公司表示，认购价乃经考虑股份当前市价、近期成交量、认购人为公司业务发展带来的长期价值及铀市场当前情况而厘定。公司拟将发行新股所得用于未来在海外收购铀。

海南矿业认购的股份设有12个月禁售期，并有权提名一名人士担任中广核矿业的非执行董事。（完）

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