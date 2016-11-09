香港个股：中广核矿业向海南矿业发行新股，占经扩大后股本近一成

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港11月9日 - 中广核集团在香港的铀业分支--中广核矿业 周三公布，海南矿业 将以约3.43亿港元认购公司新股，相当于经扩大后已发行股本约9.99%，成为公司第二大股东。
中广核矿业的声明称，海南矿业透过其全资附属公司以每股0.52港元认购公司6.594亿股新股，认购价较公司周二收盘价0.63港元折让17.46%。
公司表示，认购价乃经考虑股份当前市价、近期成交量、认购人为公司业务发展带来的长期价值及铀市场当前情况而厘定。公司拟将发行新股所得用于未来在海外收购铀。
海南矿业认购的股份设有12个月禁售期，并有权提名一名人士担任中广核矿业的非执行董事。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。