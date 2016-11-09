版本:
中国
市场报道 | 2016年 11月 9日 星期三 09:20 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--11月9日至11月16日

路透11月9日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无
特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)
    
 公布日期        公布时   公司代码  业绩季度及公司名称
                 间                 
 2016年11月9日   BMO      VIAB.OQ   Q4 2016 维亚康姆(Viacom)  
 2016年11月9日   BMO      MYL.OQ    Q3 2016 Mylan NV 
 2016年11月9日   BMO      COTY.N    Q1 2017 Coty Inc 
 2016年11月9日   AMC      CSRA.N    Q2 2017 CSRA Inc 
 2016年11月10日  BMO      PRGO.N    Q3 2016 Perrigo Company PLC 
 2016年11月10日  BMO      KSS.N     Q3 2016 Kohls Corp 
 2016年11月10日  BMO      RL.N      Q2 2017 Ralph Lauren Corp 
 2016年11月10日  BMO      M.N       Q3 2016 Macys Inc 
 2016年11月10日  AMC      DIS.N     Q4 2016 迪士尼(Walt Disney) 
 2016年11月10日  AMC      KORS.N    Q2 2017 Michael Kors Holdings Ltd 
 2016年11月10日  AMC      NVDA.OQ   Q3 2017 英伟达(Nvidia)
 2016年11月10日  AMC      JWN.N     Q3 2016 Nordstrom 
 2016年11月14日  BMO      TDG.N     Q4 2016 TransDigm Group Inc 
 2016年11月14日  AMC      AAP.N     Q3 2016 Advance Auto Parts Inc 
 2016年11月15日  BMO      TJX.N     Q3 2017 TJX Companies Inc 
 2016年11月15日  BMO      HD.N      Q3 2016 家得宝(Home Depot) 
 2016年11月15日  AMC      A.N       Q4 2016 安捷伦科技(Agilent Technologies)
 2016年11月16日  NTS      TGT.N     Q3 2016 Target Corp 
 2016年11月16日  BMO      LOW.N     Q3 2016 Lowe's Companies Inc 
 2016年11月16日  BMO      PGR.N     10月 2016 Progressive Corp 
 2016年11月16日  AMC      NTAP.OQ   Q2 2017 NetApp Inc 
 2016年11月16日  AMC      LB.N      Q3 2016 L Brands Inc 
 2016年11月16日  AMC      CSCO.OQ   Q1 2017 思科(Cisco Systems) 
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

  
    全球重要经济事件一览表       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (整理 王兴亚；审校 徐文焰)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐