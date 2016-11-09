中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两升一跌，CFETS指数暂稳至93.75

路透上海11月9日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周三较上日微升0.05%至93.75；SDR篮子指数微升至95.01，BIS篮子指数微跌至94.40 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌7.12%，SDR篮子指数跌3.88%，BIS指数跌7.19% 。 CFETS篮子货币 今日中间 CFETS篮子货币较上日升贬 价 点数 人民币 6.7832 -15 欧元 7.4742 151 日圆 6.46 300 港元 0.8747 -2.7 英镑 8.3977 106 澳元 5.2586 -267 新西兰元 5.0027 -273 新加坡元 4.8895 -102 瑞郎 6.9238 391 加元 5.0954 -276 林吉特 0.6154 -31.6 卢布 9.4303 414 泰铢 5.1465 -130 为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中 国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发 布人民币汇率指数数据。 另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<. RXYH>最新报94.35，较上日微跌0.05%；RXY全球在岸人民币指数 报94.41，较上日微 升0.06%；RXY参考离岸人民币指数 报94.39，较上日微升0.02%；RXY参考在岸人民 币指数 报94.46，较上日微升0.13%。 汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币 兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 （完） (发稿 张金栋; 审校 吴云凌)