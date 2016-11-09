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亚洲 | 2016年 11月 9日 星期三 09:32 BJT

中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两升一跌，CFETS指数暂稳至93.75

路透上海11月9日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇
率指数周三较上日微升0.05%至93.75；SDR篮子指数微升至95.01，BIS篮子指数微跌至94.40
。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌7.12%，SDR篮子指数跌3.88%，BIS指数跌7.19%
。
 CFETS篮子货币              今日中间  CFETS篮子货币较上日升贬
                            价        点数
 人民币                       6.7832                      -15
 欧元                         7.4742                      151
 日圆                           6.46                      300
 港元                         0.8747                     -2.7
 英镑                         8.3977                      106
 澳元                         5.2586                     -267
 新西兰元                     5.0027                     -273
 新加坡元                     4.8895                     -102
 瑞郎                         6.9238                      391
 加元                         5.0954                     -276
 林吉特                       0.6154                    -31.6
 卢布                         9.4303                      414
 泰铢                         5.1465                     -130
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中
国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发
布人民币汇率指数数据。

    另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<.
RXYH>最新报94.35，较上日微跌0.05%；RXY全球在岸人民币指数 报94.41，较上日微
升0.06%；RXY参考离岸人民币指数 报94.39，较上日微升0.02%；RXY参考在岸人民
币指数 报94.46，较上日微升0.13%。

    汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币
兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 
（完）

 (发稿 张金栋; 审校 吴云凌)

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