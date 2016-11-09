金属期市：伦敦期铜自一年高位小幅回落，聚焦美国大选

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
上海期交所主力期铜合约 上涨3.4%至每吨41,740元人民币，追随LME期铜上交易日的涨势。
在周二的总统大选中，美国共和党候选人特朗普和民主党候选人希拉里在几个关键州展开激烈角逐，不过民调显示希拉里在最后关头略占上风。
中国9月新增信贷1.22万亿元人民币(1,800亿美元)，为历时九个月的信贷快速增长期添上新的一笔。最近几个月的新增信贷中很大一部分是受到房贷快速增长的推动。
不过周二公布的海关数据显示，中国10月铜进口量较前月下降14.7%至29万吨，为2015年2月以来最低。中国铜消费量约占全球总量的一半。
摩根大通10月全球制造业采购经理人指数(PMI)升至52.0的两年高位。(完)
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(编译/审校 王兴亚/徐文焰/张涛)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。