金属期市：伦敦期铜自一年高位小幅回落，聚焦美国大选

上海期交所主力期铜合约 上涨3.4%至每吨41,740元人民币，追随LME期铜上交易日的涨势。

在周二的总统大选中，美国共和党候选人特朗普和民主党候选人希拉里在几个关键州展开激烈角逐，不过民调显示希拉里在最后关头略占上风。

中国9月新增信贷1.22万亿元人民币(1,800亿美元)，为历时九个月的信贷快速增长期添上新的一笔。最近几个月的新增信贷中很大一部分是受到房贷快速增长的推动。

不过周二公布的海关数据显示，中国10月铜进口量较前月下降14.7%至29万吨，为2015年2月以来最低。中国铜消费量约占全球总量的一半。

摩根大通10月全球制造业采购经理人指数(PMI)升至52.0的两年高位。(完)

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