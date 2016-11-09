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亚洲 | 2016年 11月 9日 星期三 09:50 BJT

《全球汇市》美元指数小涨，美国选情胶着

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1025  1.1023  +0.02  +1.52  1.0860
    美元/日圆            104.75  105.14  -0.37 -12.93  120.30
    欧元/日圆         115.52  115.87  -0.30 -11.46  130.47
    美元/瑞郎            0.9774  0.9774  +0.00  -2.44  1.0018
    英镑/美元            1.2389  1.2377  +0.10 -15.94  1.4738
    美元/加元            1.3309  1.3287  +0.17  -3.83  1.3839
    美元/离岸人民币      6.7942  6.7955  -0.02  +3.44  6.5680
    澳元/美元            0.7738  0.7761  -0.30  +6.36  0.7275
    新西兰元/美元        0.7373  0.7384  -0.15  +8.03  0.6825
    澳元/日圆         81.060  81.570  -0.63  -7.49  87.620
    新西兰元/日圆     77.460  77.650  -0.24  -5.51  81.980
    英镑/日圆         129.81  130.22  -0.31 -26.75  177.22
    澳元/新西兰元     1.0484  1.0501  -0.16  -1.69  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 张涛/杜明霞/张若琪 审校 王兴亚/张涛/徐文焰)

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