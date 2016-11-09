日本股市：日经指数在震荡交投中上扬逾1%，美国选情胶着

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
东证指数的33个分项指数中，有32个上涨，金融与出口类股领涨。
三菱日联金融集团(MUFG) 上扬1.6%，瑞穗金融集团 上涨1.1%。本田汽车 涨1.1%，日产汽车 上升1.3%。
投资者认为希拉里若当选将维持现状，而特朗普关于外交政策、贸易与移民的立场，令市场不安。
“多数市场参与者预期希拉里胜选，不过初期开票结果可能令市场摇摆不定，将导致今天市场波动，”三菱日联摩根士丹利证券的资深投资策略师藤户则弘表示。
东证股价指数 上涨0.9%至1,375.61点，JPX-日经400指数 涨0.9%，报12,333.43点。(完)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。