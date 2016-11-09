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亚洲 | 2016年 11月 9日 星期三 09:55 BJT

日本股市：日经指数在震荡交投中上扬逾1%，美国选情胶着

东证指数的33个分项指数中，有32个上涨，金融与出口类股领涨。

三菱日联金融集团(MUFG) 上扬1.6%，瑞穗金融集团 上涨1.1%。本田汽车 涨1.1%，日产汽车 上升1.3%。

投资者认为希拉里若当选将维持现状，而特朗普关于外交政策、贸易与移民的立场，令市场不安。

“多数市场参与者预期希拉里胜选，不过初期开票结果可能令市场摇摆不定，将导致今天市场波动，”三菱日联摩根士丹利证券的资深投资策略师藤户则弘表示。

东证股价指数 上涨0.9%至1,375.61点，JPX-日经400指数 涨0.9%，报12,333.43点。(完)

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