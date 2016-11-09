芝加哥期市：大豆连涨第五日，受益于基金买盘和需求旺盛

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
以下是0124GMT报价： 合约 最新 变动 涨跌 两日涨跌 30日移 RSI 动均值 CBOT小麦 415.00 -0.25 -0.06% +1.22% 409.46 54 CBOT玉米 352.00 -2.25 -0.64% +1.66% 348.33 55 CBOT大豆 1012.50 1.25 +0.12% +1.40% 986.26 65 CBOT稻米 9.77 $0.02 +0.15% -0.41% $10.25 34 WTI原油 44.97 -$0.01 -0.02% +0.18% $48.68 30 汇率 欧元/美 $1.101 -$0.001 -0.09% -0.23% 元 美元/澳 0.7750 -0.001 -0.14% +0.32% 元 (完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/侯雪苹；审校 李婷仪/张荻)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。