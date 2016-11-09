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货币新闻 | 2016年 11月 9日 星期三 10:12 BJT

芝加哥期市：大豆连涨第五日，受益于基金买盘和需求旺盛

以下是0124GMT报价：    
 合约      最新     变动     涨跌     两日涨跌  30日移  RSI
                                                动均值  
                                                        
 CBOT小麦  415.00   -0.25    -0.06%   +1.22%    409.46  54
 CBOT玉米  352.00   -2.25    -0.64%   +1.66%    348.33  55
 CBOT大豆  1012.50  1.25     +0.12%   +1.40%    986.26  65
 CBOT稻米  9.77     $0.02    +0.15%   -0.41%    $10.25  34
 WTI原油   44.97    -$0.01   -0.02%   +0.18%    $48.68  30
 汇率                                                   
 欧元/美   $1.101   -$0.001  -0.09%   -0.23%            
 元                                                     
 美元/澳   0.7750   -0.001   -0.14%   +0.32%            
 元                                                     
 (完)

      
      
    贵金属报导    基本金属报导    
    全球金市   COMEX金持仓  
    伦敦金定盘  COMEX铜持仓  
    现货金           现货银             
    现货铂金         现货钯金           
    金属期市      LME库存变化    

 (编译 李爽/侯雪苹；审校 李婷仪/张荻)

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