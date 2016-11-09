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亚洲 | 2016年 11月 9日 星期三 10:00 BJT

《香港报摘》--其他报纸重要消息11月9日

**明报**

--至今仍未复牌的佳兆业 ，近一个月来三度出手，以合共3.9亿港元收购美加医学 逾21%股权，成为公司大股东。

**苹果日报**

--人民币贬值加速，内地居民透过来港开户，以便资金跨境调港多元化配置，其中永隆银行近一个月开户增长更达五成。该行存款部主管龚志明说，内地客与港客开户程序一致，最低金额要求1,000港元，前者亦毋须提供本港住址证明。

**星岛日报**

--政府加辣后，环亚拍卖于昨举行首个物业拍卖会，共推出39项物业公开拍卖，最后沽出四项物业。

**文汇报**

--冯氏集团主席冯国经表示，现时创新成为全球的大趋势，香港应将创新融入产业链当中，有利中小型企业参与全球竞争。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 梁慧仪；审校 杨淑祯)

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