《香港报摘》--其他报纸重要消息11月9日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
**明报**
--至今仍未复牌的佳兆业 ，近一个月来三度出手，以合共3.9亿港元收购美加医学 逾21%股权，成为公司大股东。
**苹果日报**
--人民币贬值加速，内地居民透过来港开户，以便资金跨境调港多元化配置，其中永隆银行近一个月开户增长更达五成。该行存款部主管龚志明说，内地客与港客开户程序一致，最低金额要求1,000港元，前者亦毋须提供本港住址证明。
**星岛日报**
--政府加辣后，环亚拍卖于昨举行首个物业拍卖会，共推出39项物业公开拍卖，最后沽出四项物业。
**文汇报**
--冯氏集团主席冯国经表示，现时创新成为全球的大趋势，香港应将创新融入产业链当中，有利中小型企业参与全球竞争。（完）
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台湾报摘 (整理 梁慧仪；审校 杨淑祯)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。