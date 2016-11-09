港报财经评论：再聚焦加息，港股难大升--经济日报11月9日

再聚焦加息，港股难大升/ 林瑞芬

美国联邦调查局（FBI）维持不起诉希拉莉，周一美股三大指数全綫高涨，当正希拉莉已胜出。港股承接周一升势，恒指昨升0.5%，国指升0.5%，大市成交额缩减至538亿元。

蓝筹之中，腾讯控股（00700）持续反弹，昨收报205.6元，升幅0.7%；中国移动（00941）升幅0.7%，滙丰控股（00005）一度向上，但倒跌0.1%收市，报59.1元。大市主要靠腾讯及中移动力托。

滙丰改变了于交通银行（03328）的投资之监管规定资本处理方式所致，获批速度较预期早。第三季一级资本比率达13.9%，按季上升180点子，高资本水平可支持派息及完成回购股份。这暂时盖过了其平庸业绩——滙丰第三季经调整除税前盈利只有56亿美元。高盛把滙丰目标价上调4%至65元，而德银把滙丰目标价调升至56元。

大市方面，随着特朗普当选的黑天鹅不会飞出可能成为定局，减少对股市意外的大震撼，但好友还是不处于绝对的优势面，一来美国联储局年底加息之势头，未知会否延续至明年，二来，最新中国决心遏抑资产泡沫，这启示内地资金面短期都会受抑制，纵不是即时大幅收紧也决不会放宽，预期年底前A股尚有小突破，惟乏空间大突破。上证昨收报3147点，升约0.5%，轻微作小突破阻力3140点，沪深两市成交合计5,260亿元人民币，有利短綫指数有限度上升，反覆挑战3200至3300点。

港股短期或避过大震荡，享受反弹的欢乐之后，大部分时间又重拾好淡争持之势仍强烈。技术上，国指守于9500点，阻于10000争持局，没太大方向启示。恒指50天綫23355，以至24000，是后市反弹重阻力区，支持在22400至22500点。

美股虽于周一大幅反弹，但未到完全松一口气的地步。技术上，标普500指数及时在200天綫2084止跌，但反弹仍受制于50天綫2147，或要进一步等候确定希拉莉当选结果为止，以判断回升能力。道指走势相对佳，未触及200天綫已反弹，轻微突破50天綫，扭转自8月以来一浪低于一浪的走势，本周是关键，若能持续守稳50天綫，利好；相反，则持续弱势。美国总统大选不明朗将渐散去，但延伸联储局加息步伐的不明朗，美股若不能确认扭转8月以来一浪低于一浪的走势，还是不能抱太高的乐观预期。美股可能只是短暂的亢奋后，又受压下来。

股民在年底前，还是要保持高度审慎，美国加息步伐，左右着资金配置股票资产。选股侧重盈利能力，以达可防守、可进攻的能力。未来配合深港通将开通，个别中资股还是可以看高一綫，且看笔者曾推介的中芯国际（00981），料较受中资机构投资者看重，股价近周不为美国选情所影响，创出52周新高，而利润收入主要来自内地的长飞光纤光缆（06869），股价也创出52周新高，由此可见，不能忽视内地资金吸纳本港上市的中资股的能力。

后市仍看好环球医疗（02666），公司上月公布，今年首9个月税前溢利按年增长逾35%，净息差和净利差与今年上半年相比保持稳定。

另外，环球医疗上月公布与西安交通大学第一附属医院的合作细节，即通过旗下专案公司持股最高80%的管理公司，接手运营西安交通大学第一附属医院供应链业务，并投资不超过20亿元人民币，帮助西安交通大学第一附属医院共同建设三级综合医院国际陆港医院。环球医疗分别于今年6月及9月，与郑州大学第二附属医院及邯郸市第一医院签署框架协议，预计采取与西安交大第一附属医院类似模式，即接管医院供应链并协助建设新医院。医院业务将成为公司新的盈利增长点。安信证券估计，邯郸项目的供应链业务利润分别于2017年二季度及2017年下半年并表，明年盈利增长前景明朗，给予目标价10.68元。除中资券商外，外资券商亦有研究该股，如花旗上月看好环球医疗中綫目标挑战8.4元，德银本月亦首度把环球医疗纳为买入目标，预期2016至2019年度每股盈利复式年均增长率可达34%，股价上望9.6元。

环球医疗于9月一轮急冲后，近月整固调整跌幅不算大，后市如确认突破7元，突破旗形走势，量度升幅最少上望8.5元左右，候低收集，以6.5元止蚀，昨收报6.98元。（完）

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