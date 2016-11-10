专栏节选：正视台股低量危机--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自11月10日出版的当期「老谢开讲」专栏) 台湾经济基本面回温，不论是进出口数字、景气判断分数及GDP成长率，都有显着触底回升之势，只剩下一个指标--股市成交量仍持续探底，这个讯号值得蔡英文总统及行政院长林全关注。

财政部统计十月进出口金额双双大幅成长，其中出口二六七．五亿美元，对照去年十月二三九．四亿美元的低基期，年增九．四％，成长率创了二十六个月以来新高；进口金额更是成长一九．五％，创下四十五个月以来最大增幅。半导体需求强劲，为台湾低迷已久的进出口，带来难得一见的成长动能。因此，财政部十分有信心地说出口会红到年底。

**台湾出口、景气、GDP触底回升**

台湾的出口，在七月正式出现衰退十七个月以来的首度正成长，八月仍有一％的成长，九月小幅衰退一．八％，如今十月再现大成长，主要原因是全球半导体需求强劲。

此外，台湾的景气对策信号，从二○一五年七月到一六年三月，呈现连续九个蓝灯的颓势，终于在八月出现二十五分的绿灯，而且是连续三个月在绿灯区域。

三是ＧＤＰ成长，台湾在第二季摆脱连三季负成长后，难得一见出现○．七％的正成长。此时，政府可以拍胸脯告诉民众，台湾经济正式确立谷底翻扬之势。

但是，有一个指标仍持续探底，就是股市的成交量。台股十月集中市场成交量只有一．三二兆元，只比今年二月因为春节长假、交易天数太少，所创下的一．○七兆元成交量多一些。今年台股最大成交量出现在三月的二．一兆元，七、八月也有一．七兆元上下，但九月降为一．四兆元，十月再现新低点。

台股单月周转率下滑到四．三七％，也写下历史新低。以今年上半年台股周转率只有三成推估，今年全年台股周转率恐怕不及六○％。昔日台股活力充沛，周转率一度称霸全球，如今逐年下滑，现在向新加坡股市看齐，绝不是正常现象。

** 台股成交创新低，指数却创新高**

假如说，股市是经济的橱窗，当中有几个吊诡，一是以股市的技术分析来看，台股三月出现二．一兆元大量，理论上，三月指数就该到顶；但三月加权指数涨到八八四○．七五点，十月台股创下新低量，加权指数却写下九三九九．九七点的新高价。从量价关系来看，台股创新低量，指数却创新高，从技术分析角度来看，这是标准的量价背离，台股恐怕有崩跌的危机。

二是从基本面看，台湾经济基本面正从谷底爬升，此时投资人应欣喜迎接景气回升行情，可是实情却不是如此。十一月一日，台股写下四九四亿元的新低量，令市场大感错愕，这一天外资买进一四二．二五亿元，卖出一六七．五一亿元，外资几乎成了台股最大玩家。

今年外资奋力买超台积电，让台积电股价一度涨到一九三元，市值一度突破五兆元。台积电大涨，也让加权指数站稳在九千点之上，但这是一个扭曲的市场，假如拿掉外资，台股本土投资人已逐渐在股市式微了。

从十一月一日的四九四亿元低量以来，有两个交易日是六百多亿元，剩下两个交易日只有五百多亿元，在五百亿至六百亿元的交易量中，外资几乎囊括了三百亿元，ETF（指数股票型基金）成交量大约一百至一五○亿元，剩下的就是散户的成交量。

如果扣掉外资及ETF，台股的交易量实在少得可怜，从三个指数的变化就可看出端倪。首先是加权指数今年从八三三八．○六点拉升到九一八九．八四点，上涨一○．二％，这比起深沪股市下跌一○％，港股上涨四％，韩国股市涨二％左右，台股表现可说是出类拔萃。

但再看代表内资的柜买（OTC）指数，今年从一三三．四六点跌到一二○．九二点，下跌九．四％；再对照摩台指数，今年从三○五．四九点拉升到三四五．九八点，大涨一三．二五％。摩台指数有相当高的程度是代表外资，OTC指数代表本土投资人。从三大指数来看，摩台指数优于加权指数，而加权指数又优于OTC，可明显看出本国投资人式微的现象。

为了挽救台股量缩危机，金管会奋力救市，从前任主委曾铭宗、丁克华到现任主委李瑞仓，都全力拉抬成交量，但充其量只是开放当冲或鼓励平盘以下放空等政策，根本无力化解台股量能式微的窘况，台股的问题到底出在哪里？

一九八九年台股曾经风光，台股加权指数一度到一二六八二点，可谓「全民皆股」，也就是我们常说的「台湾钱淹脚目」的金钱游戏时代。那一年，台湾集中市场上市交易的公司只有一八一家，台股成交量二十五．四一兆元，新台币升值到二十五兑一美元附近。

如果把交易量换算成美元，台股成交九八一○亿美元，那一年马来西亚股市全年只成交六八五亿美元，新加坡股市二一○亿美元，港股三八○亿美元，韩股也只有一一九○亿美元，台股成交量是韩股的八倍大。

九○年代美国股市独领风骚，一九九七年纽交所成交五．七七六兆美元，伦敦股市一．九八九五兆美元，已超越台股，德股一．○六七七兆美元，也逼近台股；也就是说，到二○○○年以前，台股仍是全球成交量大的市场。

进入二十一世纪，台股只有○七年成交量超过一兆美元，但此时上海股市成交量已达四兆美元，深圳成交二．一○三兆美元，两市合计六兆美元，已成大市场；而此时港股成交二．一三八八兆美元，是台股的两倍；原来只有台股八分之一的韩股也超过二兆美元，也是台股一倍以上。这些当年在台股眼中都是小市场的股市，如今成交量都超越台股。

**台股去年上半年成交量，只剩陆股零头**

最可怕的是，中国深沪股市在去年元月掀起疯狗浪行情，全年两市成交四十兆美元，居然超越了美股成交量，股市量价长红，也让中国企业有买遍世界的雄心壮志。如果拿台股去年上半年的三二六三亿美元跟深沪股市对比，台股只剩下陆股的零头。

财政部统计，今年前九个月台股证交税实征五三五亿元，比去年同期减少一一．三％，九月单月证交税收五十四亿元，十月将更低，林全说台股成交量「非常凄惨」，那么到底是什么原因把台股搞得如此凄惨？当局恐不宜坐视。

一九八九年台股只有一八一家上市公司，如今已达九○四家在集中市场挂牌公司，今年前十月成交量只有十四．○五兆元，全年总成交量可能达不到二十兆元，比去年二十二．一三兆元可能再少一成，而这比八九年黄金时代的成交量少很多，这是市场制度出了问题，原因我已分析很多，关键从证所税及后续健全财政补充方案开始。

**证所税、健全财政方案杀伤力大**

在二○一二年证所税复征之前，台股成交量三十一．二一兆元，如今剩下二十兆元边缘，一是证所税冲击，课本国人不课外资，拉大了内外资不合理待遇，到了健全财政方案，内外资不平待遇极大化，这是台股盛极而衰的开端。如果台股今天陷入困窘，张盛和当财长时代的税改，是造成今日股市不振的主因，现任财长够魄力的话，要不要让现在的税制退回「张盛和以前」，回复原状？

也有人主张内外资课税差距太大，何不拉高外资分离课税到三○％？也就是内资税率不降，但外资税率拉高，不管采取何种对策，台股游戏规则一定要改变，因为资本市场是产业发展的血脉，血脉不畅，即使新政府掷出百亿基金扶植新兴产业，效果仍有限。

如今台湾股市龙困浅滩，深沪股市正大力向台资企业招手，这次汇顶以十九．四二人民币到上交所挂牌，到十一月七日为止，已大涨到一一六．七八人民币，市值五一九．六七亿人民币，股价净值比二十七．九倍，本益比五十八倍，这样的表现让台湾的IC设计公司瞠目结舌。下一步台湾的人才、企业及资金恐怕加速被中国掠夺，股市交易量的持续萎缩，背后的后座力不可小觑！(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。