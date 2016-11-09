港报财经评论：白宫新主今揭盅，买中大热赢粒糖--信报11月9日

白宫新主今揭盅，买中大热赢粒糖/ 习广思

美国选民本港时间昨晚开始投票选出下任总统，如无意外今天中午应该尘埃落定，谁可成为白宫新主人将会揭盅。

民主党希拉莉仍然是大热，由于其卷入的＂电邮门＂事件，联邦调查局对其的调查正式告终，近两日环球股市急升，相信大选结果已在市场上反映得七七八八，昨天才入市的投资者，可能只能＂赢粒糖＂。

有老友话No trade is the best trade. 其实不少人都有此想法，所以昨天成交淡静，恒指昨天升108点，逼近23000点，惟成交额仅538亿元。MSCI亚太（日本除外）指数自今年3月以来，每跌近100天线便见支持

全球注视美国大选结果，美国东岸时间6时（本周开始冬令时间，即等于本港早上7时）各地票站陆续关闭，几个主要摇摆州份如佛罗里达、亚里桑那和北卡罗来纳于本港时间早上8时至10时完成投票，这些完成投票的州份涉及选举人票逾150张，票站关闭后即可公布票站的民调结果，所以本港时间10时后应有选情眉目。

到本港时间中午时分，各地投票应大致完成，奥巴马当年于12时38分宣布胜出，如无意外，到港股今天午后复市时，选战应已底定。

除了总统之位，参众两院由哪方控制，对日后政策的推行也十分重要，参议院今届有34席重选，民主党只要增加4至5席便可从共和党手上夺回控制权。不过，共和党在众议院的优势较大，民主党要反胜并不易。

众议院议长瑞安一直与特朗普若即若离，不愿支持他，就是怕他的反墨西哥移民言论，会不利共和党人的选举。

若共和党继续控制众议院甚至是两院，则入主白宫后的希拉莉推行政策时，仍会如奥巴马般受到掣肘，国内政治局势没有大转变，估计财政政策亦不会太积极，经济继续低增长，美国联储局加息空间有限，美元难以呈强，这对人民币的稳定会有帮助。

相反，若民主党能夺回国会控制权，则希拉莉将可大刀阔斧推行积极的财政政策，联储局主席＂伦姨＂大可放心加息，债息与美元都会上升，新兴市场及黄金就麻烦了。

如果特朗普真的爆大冷胜选，情况就会如英国脱欧公投般，当重要票站选情有眉目后，市场会即时作出反应。英国6月24日公投那天未有正式结果，但之后市场发现＂唔对路＂，大户于早上10时后便沽货离场，所以今天早市十分关键。

然而，睇远景，美国经济仍是麻烦多多。联储局前主席格林斯平接受彭博访问时提出，两位总统候选人都无提出如何解决政府福利开支占GDP比率过高的问题，这是抑压储蓄及投资的一大原因，福利开支挤压投资资金，令美国生产力低迷。

格林斯平认为，美国已进入通胀上升期的初阶，长期方向是债息上扬。他预计10年期国债息率会上升到4至5厘，虽然这只是历史平均数，但现时利率这么低，经济须作出大调整以应对息率。

看回美国各种福利开支占GDP的比率，趋势是持续上扬，当中医疗开支增长最快。人口老化及社会资源政治化，都令各国福利开支增加，挤占投资资金，低生产力又令工资无法有实质增长，民怨日深，到头来政治压力逼政府要使多啲钱，形成恶性循环，最终经济低增长，坐着拿福利的人多，物价上扬，滞胀就是这样走出来的。（完）

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