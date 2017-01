港报财经评论：白宫新主今揭盅，买中大热赢粒糖--信报11月9日

白宫新主今揭盅,买中大热赢粒糖/ 习广思

美国选民本港时间昨晚开始投票选出下任总统,如无意外今天中午应该尘埃落定,谁可成为白宫新主人将会揭盅。

民主党希拉莉仍然是大热,由于其卷入的"电邮门"事件,联邦调查局对其的调查正式告终,近两日环球股市急升,相信大选结果已在市场上反映得七七八八,昨天才入市的投资者,可能只能"赢粒糖"。

有老友话No trade is the best trade. 其实不少人都有此想法,所以昨天成交淡静,恒指昨天升108点,逼近23000点,惟成交额仅538亿元。MSCI亚太(日本除外)指数自今年3月以来,每跌近100天线便见支持

全球注视美国大选结果,美国东岸时间6时(本周开始冬令时间,即等于本港早上7时)各地票站陆续关闭,几个主要摇摆州份如佛罗里达、亚里桑那和北卡罗来纳于本港时间早上8时至10时完成投票,这些完成投票的州份涉及选举人票逾150张,票站关闭后即可公布票站的民调结果,所以本港时间10时后应有选情眉目。

到本港时间中午时分,各地投票应大致完成,奥巴马当年于12时38分宣布胜出,如无意外,到港股今天午后复市时,选战应已底定。

除了总统之位,参众两院由哪方控制,对日后政策的推行也十分重要,参议院今届有34席重选,民主党只要增加4至5席便可从共和党手上夺回控制权。不过,共和党在众议院的优势较大,民主党要反胜并不易。

众议院议长瑞安一直与特朗普若即若离,不愿支持他,就是怕他的反墨西哥移民言论,会不利共和党人的选举。

若共和党继续控制众议院甚至是两院,则入主白宫后的希拉莉推行政策时,仍会如奥巴马般受到掣肘,国内政治局势没有大转变,估计财政政策亦不会太积极,经济继续低增长,美国联储局加息空间有限,美元难以呈强,这对人民币的稳定会有帮助。

相反,若民主党能夺回国会控制权,则希拉莉将可大刀阔斧推行积极的财政政策,联储局主席"伦姨"大可放心加息,债息与美元都会上升,新兴市场及黄金就麻烦了。

如果特朗普真的爆大冷胜选,情况就会如英国脱欧公投般,当重要票站选情有眉目后,市场会即时作出反应。英国6月24日公投那天未有正式结果,但之后市场发现"唔对路",大户于早上10时后便沽货离场,所以今天早市十分关键。

然而,睇远景,美国经济仍是麻烦多多。联储局前主席格林斯平接受彭博访问时提出,两位总统候选人都无提出如何解决政府福利开支占GDP比率过高的问题,这是抑压储蓄及投资的一大原因,福利开支挤压投资资金,令美国生产力低迷。

格林斯平认为,美国已进入通胀上升期的初阶,长期方向是债息上扬。他预计10年期国债息率会上升到4至5厘,虽然这只是历史平均数,但现时利率这么低,经济须作出大调整以应对息率。

看回美国各种福利开支占GDP的比率,趋势是持续上扬,当中医疗开支增长最快。人口老化及社会资源政治化,都令各国福利开支增加,挤占投资资金,低生产力又令工资无法有实质增长,民怨日深,到头来政治压力逼政府要使多啲钱,形成恶性循环,最终经济低增长,坐着拿福利的人多,物价上扬,滞胀就是这样走出来的。(完)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻,请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘