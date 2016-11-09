新闻稿：中国10月居民消费价格（CPI）同比上涨2.1%--国家统计局

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京11月9日 - 以下是中国国家统计局周三公布的“2016年10月份居民消费价格同比上涨2.1%”新闻稿全文：
2016年10月份，全国居民消费价格总水平同比上涨2.1%。其中，城市上涨2.2%，农村上涨1.8%；食品价格上涨3.7%，非食品价格上涨1.7%；消费品价格上涨1.9%，服务价格上涨2.5%。1-10月平均，全国居民消费价格总水平比去年同期上涨2.0%。 10月份，全国居民消费价格总水平环比下降0.1%。其中，城市下降0.1%，农村下降0.1%；食品价格下降1.0%，非食品价格上涨0.1%；消费品价格下降0.2%，服务价格持平。
一、各类商品及服务价格同比变动情况 10月份，食品烟酒价格同比上涨3.0%，影响CPI同比上涨约0.90个百分点。其中，鲜菜价格上涨13.0%，影响CPI上涨约0.30个百分点；鲜果价格上涨6.0%，影响CPI上涨约0.09个百分点；水产品价格上涨5.0%，影响CPI上涨约0.09个百分点；畜肉类价格上涨3.8%，影响CPI上涨约0.18个百分点（猪肉价格上涨4.8%，影响CPI上涨约0.13个百分点）；粮食价格上涨0.4%，影响CPI上涨约0.01个百分点；蛋价格下降2.4%，影响CPI下降约0.01个百分点。 10月份，其他七大类价格同比六涨一降。其中，医疗保健、其他用品和服务、教育文化和娱乐、居住、衣着、生活用品及服务价格分别上涨4.8%、3.6%、2.1%、1.8%、1.3%、0.4%；交通和通信价格下降0.4%。 二、各类商品及服务价格环比变动情况 10月份，食品烟酒价格环比下降0.6%，影响CPI环比下降约0.19个百分点。其中，蛋价格下降4.0%，影响CPI下降约0.02个百分点；水产品价格下降1.8%，影响CPI下降约0.03个百分点；畜肉类价格下降1.7%，影响CPI下降约0.08个百分点（猪肉价格下降2.8%，影响CPI下降约0.08个百分点）；鲜果价格下降1.7%，影响CPI下降约0.03个百分点；鲜菜价格下降0.9%，影响CPI下降约0.02个百分点。 10月份，其他七大类价格环比四涨三降。其中，衣着、医疗保健、居住、生活用品及服务价格分别上涨0.6%、0.6%、0.2%和0.1%；其他用品和服务、教育文化和娱乐、交通和通信价格分别下降0.6%、0.3%和0.1%。（完）
更多细节，请点选国家统计局网站：here (发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。