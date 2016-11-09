新闻稿：中国10月居民消费价格（CPI）同比上涨2.1%--国家统计局

一、各类商品及服务价格同比变动情况 10月份，食品烟酒价格同比上涨3.0%，影响CPI同比上涨约0.90个百分点。其中，鲜菜价格上涨13.0%，影响CPI上涨约0.30个百分点；鲜果价格上涨6.0%，影响CPI上涨约0.09个百分点；水产品价格上涨5.0%，影响CPI上涨约0.09个百分点；畜肉类价格上涨3.8%，影响CPI上涨约0.18个百分点（猪肉价格上涨4.8%，影响CPI上涨约0.13个百分点）；粮食价格上涨0.4%，影响CPI上涨约0.01个百分点；蛋价格下降2.4%，影响CPI下降约0.01个百分点。 10月份，其他七大类价格同比六涨一降。其中，医疗保健、其他用品和服务、教育文化和娱乐、居住、衣着、生活用品及服务价格分别上涨4.8%、3.6%、2.1%、1.8%、1.3%、0.4%；交通和通信价格下降0.4%。 二、各类商品及服务价格环比变动情况 10月份，食品烟酒价格环比下降0.6%，影响CPI环比下降约0.19个百分点。其中，蛋价格下降4.0%，影响CPI下降约0.02个百分点；水产品价格下降1.8%，影响CPI下降约0.03个百分点；畜肉类价格下降1.7%，影响CPI下降约0.08个百分点（猪肉价格下降2.8%，影响CPI下降约0.08个百分点）；鲜果价格下降1.7%，影响CPI下降约0.03个百分点；鲜菜价格下降0.9%，影响CPI下降约0.02个百分点。 10月份，其他七大类价格环比四涨三降。其中，衣着、医疗保健、居住、生活用品及服务价格分别上涨0.6%、0.6%、0.2%和0.1%；其他用品和服务、教育文化和娱乐、交通和通信价格分别下降0.6%、0.3%和0.1%。（完）