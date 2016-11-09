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亚洲 | 2016年 11月 10日 星期四 07:12 BJT

****主要国家经济指标预测--11月10日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 

    GMT时间   经济指标/活动                        公布时段     预估值        前值
    
    11月9日(三)
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                     前周         --     买超8,919
         外资投资日本股票(亿日圆)                                         买超1,089
    2350 日本核心机械订单(较前月)                      9月       -0.8%        -2.2%
                         (较上年同期)                            +3.5%       +11.6%
    
    11月10日(四)
    0001 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值             10月        正19         正17
    0030 澳洲房屋融资                                  9月       -2.0%        -3.0%
             投资性房屋融资                                        --         +0.1%
    0300 韩国L货供额                                   9月         --         +7.7%
    0745 法国工业生产(较前月)                          9月       -0.3%        +2.1%
    0745 法国非农就业岗位(较前季)                   第三季         --         +0.2%
    0900 意大利工业生产(经季节调整，较前月)            9月       -1.0%        +1.7%
                       (经工作日调整，较上年同期)                +2.2%        +4.1%
    1100 英国汤森路透/益普索主要消费者信心指数        11月         --         51.49
    1100 德国汤森路透/益普索主要消费者信心指数        11月         --         53.87
    1100 法国汤森路透/益普索主要消费者信心指数        11月         --         41.65
    1100 意大利汤森路透/益普索主要消费者信心指数      11月         --         36.66
    1330 美国一周初请失业金人数(万人)            11月5日当周      26.0         26.5
                 四周均值(万人)                                    --        25.775
                 续请失业金人数(万人)           10月29日当周       203        202.6
    1330 加拿大新屋价格指数                            9月       +0.2%        +0.2%
    1900 美国联邦预算(亿美元)                         10月     赤字800      盈余330 
    2130 新西兰制造业表现指数(PMI)                    10月         --          57.7
    2145 新西兰食品价格指数                           10月         --         -0.9%
    2300 日本路透短观制造业景气判断指数               11月         --          正10
    2350 日本企业物价指数(CGPI)(较前月)               10月       -0.1%         持平
                           (较上年同期)                          -2.7%        -3.2%
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 
     
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段       现值       预估值
    
    11月8日(二)    
    2330 澳洲消费者信心指数                           11月       -1.1%         -- 
    2350 日本银行放款余额(较上年同期)                 10月       +2.4%         -- 
    2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆)              9月  盈余18,210  盈余19,602

    
    11月9日(三)
    0130 中国工业生产者出厂价格指数(PPI)(较上年同期)  10月       +1.2%       +0.8%
         中国居民消费价格指数(CPI)(较上年同期)        10月       +2.1%       +2.1%
                                      (较前月)                   -0.1%        持平
    0930 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑)              9月   逆差39.69    逆差33.5
             全球商品贸易收支(亿英镑)                       逆差126.98     逆差112
    1200 美国MBA抵押贷款市场指数                      前周       480.5         -- 
                抵押贷款再融资指数                             2,031.9         -- 
    1500 美国趸售(批发)库存(较前月)               9月修正值      +0.1%       +0.2%
             趸售销售(较前月)                          9月       +0.2%       +0.5%
    1600 美国汤森路透/益普索主要消费者信心指数        11月       55.22         -- 
    1600 加拿大汤森路透/益普索主要消费者信心指数      11月       49.78         -- 
    2000 新西兰央行利率决定                            --        1.75%       1.75% 
    (完)
 
      
      
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              　 
    已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 杜明霞/王洋；审校 张若琪)

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