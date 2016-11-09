主要国家经济指标预测--11月10日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月9日(三) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超8,919 外资投资日本股票(亿日圆) 买超1,089 2350 日本核心机械订单(较前月) 9月 -0.8% -2.2% (较上年同期) +3.5% +11.6% 11月10日(四) 0001 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 10月 正19 正17 0030 澳洲房屋融资 9月 -2.0% -3.0% 投资性房屋融资 -- +0.1% 0300 韩国L货供额 9月 -- +7.7% 0745 法国工业生产(较前月) 9月 -0.3% +2.1% 0745 法国非农就业岗位(较前季) 第三季 -- +0.2% 0900 意大利工业生产(经季节调整，较前月) 9月 -1.0% +1.7% (经工作日调整，较上年同期) +2.2% +4.1% 1100 英国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 11月 -- 51.49 1100 德国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 11月 -- 53.87 1100 法国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 11月 -- 41.65 1100 意大利汤森路透/益普索主要消费者信心指数 11月 -- 36.66 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 11月5日当周 26.0 26.5 四周均值(万人) -- 25.775 续请失业金人数(万人) 10月29日当周 203 202.6 1330 加拿大新屋价格指数 9月 +0.2% +0.2% 1900 美国联邦预算(亿美元) 10月 赤字800 盈余330 2130 新西兰制造业表现指数(PMI) 10月 -- 57.7 2145 新西兰食品价格指数 10月 -- -0.9% 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 11月 -- 正10 2350 日本企业物价指数(CGPI)(较前月) 10月 -0.1% 持平 (较上年同期) -2.7% -3.2% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 11月8日(二) 2330 澳洲消费者信心指数 11月 -1.1% -- 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 10月 +2.4% -- 2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆) 9月 盈余18,210 盈余19,602 11月9日(三) 0130 中国工业生产者出厂价格指数(PPI)(较上年同期) 10月 +1.2% +0.8% 中国居民消费价格指数(CPI)(较上年同期) 10月 +2.1% +2.1% (较前月) -0.1% 持平 0930 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 9月 逆差39.69 逆差33.5 全球商品贸易收支(亿英镑) 逆差126.98 逆差112 1200 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 480.5 -- 抵押贷款再融资指数 2,031.9 -- 1500 美国趸售(批发)库存(较前月) 9月修正值 +0.1% +0.2% 趸售销售(较前月) 9月 +0.2% +0.5% 1600 美国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 11月 55.22 -- 1600 加拿大汤森路透/益普索主要消费者信心指数 11月 49.78 -- 2000 新西兰央行利率决定 -- 1.75% 1.75% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 杜明霞/王洋；审校 张若琪)