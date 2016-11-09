港报社评：欧美政经不明朗，内地出口续弱--经济日报11月9日

内地10月外贸逊预期，出口连跌7个月，显外需疲弱未改。全球贸易增长低迷，中国与最大两个贸易伙伴又存不利因素，明年出口恐续弱，惟财政政策促内需下，经济可续L形筑底。

内地昨公布10月份外贸进出口数据，以美元计价出口按年下降7.3%，逊于市场预期的下跌6%，是连续7个月负增长。10月贸易顺差虽逾490亿美元，但差于预期的517亿美元。

10月出口未如理想，除凸显出口疲弱态势未改善外，更恐仍未见底，明年料持续疲弱，个中原因至少有二。

其一，全球贸易增长阴霾续厚。由于全球贸易走势差于预期，国际货币基金组织（IMF）9月底将今年全球贸易增长预测，由2.8%大降至1.7%；而在贸易保护主义抬头的阴霾下，IMF忧虑明年亦困难重重，将明年贸易增长预测下调至1.8%至3.1%之间。换言之，全球贸易仍举步维艰，而中国是全球第一大贸易国，自然首当其冲。

其二，中国与最大两个贸易伙伴存在不利因素。首先，欧盟是中国最大贸易伙伴，占中国外贸15%，惟今年底明年上半年，欧盟第二大和第三大经济体即意大利和法国，均面临政经风险。

意大利将于下月公投修宪，倘失败，意国将进行大选，脱欧派＂五星运动＂可能上台执政。法国则将于明年4月举行大选，打着反移民旗帜而声势大涨的国民阵綫，其领导人勒庞已明言，如当选总统将举行法国脱欧公投。意法两国是欧元区成员，她们对欧盟体系的重要性远甚于英国，若脱欧声浪高涨，恐挫伤欧洲经济，不利中国出口。

再者，美国是中国第二大贸易伙伴，占中国外贸14.1%，而不论谁入主白宫，中美经贸摩擦恐会增加。特朗普若爆冷成为下任总统，他已向选民承诺上任第一天就会将中国列为滙率操纵国，又威胁大增关税。即使是希拉莉胜出，她亦已明言要防止中国等国家滥用全球贸易规则。虽说这些都属选举语言，但美国民粹主义抬头，中美贸易难免碰碰跌跌，严重的甚或倒退。

在上述不利因素下，明年内地经济要维持在6.5%增长，难靠外贸拉动，还是要续靠另外两头马车即投资与消费，犹幸的是中央稳经济政策已初见效，只要续加力及楼控适度而不失控，明年应可望继续为L形增长筑底。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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