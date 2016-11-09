港报社评：释法是否适得其反，还看补选结果--信报11月9日

基于遏制＂港独＂的需要，坚守中央政府的底线，人大常委会针对宣誓风波进行释法，为《基本法》第一百零四条作出解释，规定公职人员宣读誓言必须真诚庄重，否则没有资格就职。释法之后，发表辱华言论的青年新政梁颂恒和游蕙祯将会丧失立法会议席，此事毫无悬念已写在墙上，问题只是还有多少位＂不真诚庄重宣誓＂的议员同样会被取消资格？目前估计，最高危的是曾被裁定宣誓无效，即使重新宣誓仍受到市民提出司法覆核挑战的刘小丽，次高危的是另外几位自决派议员，如果把在宣誓时有高叫口号或出动道具的传统泛民也计算在内，总计可能多达十四位。

若然丧失立法会议席的仅仅是青政二人，一般估计补选将于明年二月举行，据说建制派和民主派目前已经摩拳擦掌，开始部署由谁出战抢夺这两个悬空的席位。万一空缺超过十席，形势复杂得多，战况亦肯定更加混乱，选举结果说不定影响民主派三分之一的关键否决权。

按原来的议席分布，立法会七十席之中，建制派包括主席梁君彦在内占四十席，非建制派（包括自称中间派的医学界陈沛然）占三十席。《基本法》规定，政制改革以及弹劾特首等等重大议案必须得到立法会三分之二议员支持方可通过，非建制派必须保住至少二十四席，才可以像去年那样否决政改方案。此外，在分区直选议席中，非建制派原以十九席占优，若然在补选中失去两席或以上，即会在分组点票的议案表决时也回天乏力。

中央政府之所以不惜触及香港政坛和法律界的敏感神经而主动释法，用意当然是把鼓吹独立建国的分离主义者排除于体制以外，并且将＂民族自决＂也等同于提倡＂港独＂。依照人大副秘书长兼基本法委员会主任李飞的讲法，回归以来香港一直有＂隐性港独＂，只是过去不敢公开，并以险恶的方法挑动年轻人，他批评个别候任议员在立法会这样一个重要场合不仅散布＂港独＂，更可恶的是侮辱国家及民族，令他十分气愤。

中央的用意路人皆见，然而始终有人认为，释法效果适得其反，打压愈大，反弹愈强，＂港独＂的同情者可能因此壮大。正如游蕙祯接受台湾传媒访问时指出，如内地透过释法取消她和梁颂恒的当选资格，是直接干预香港事务，破坏香港固有价值，更加助长＂港独＂势力。

是耶？非耶？相信补选的结果将会为这一问题提供答案，就算不是斩钉截铁的明确回应，起码是足以让人深思的启发。

梁颂恒和游蕙祯一旦被褫夺议员资格，应该不准再次参与补选：即使能够参选或由代表人披挂上阵，他们当选的机会也是零，因为补选不再是比例代表制，而是单议席单票制。情况好比今年二月的新界东补选，本土民主前线的梁天琦纵使一鸣惊人得到百分之十五选票，但他仍然输给得票百分之三十七的公民党杨岳桥，连民建联的周浩鼎亦比梁天琦得票多一倍。虽然梁颂恒和游蕙祯以及其他＂独派＂的参选者没有机会再当选，但不排除一个可能性，选民将不满释法的情绪反映在选票之上，集中投给自称不主张＂港独＂但立场激进的传统泛民和本土派候选人。

要是严格执行人大释法的规范，也许被取消资格的还包括两位票王，一位是新界西直选的自决派朱凯廸，另一位是超级区议会功能组别的民主党邝俊宇，假设他们丧失议席之后卷土重来参与补选，得票将多了还是少了？整体来说，民主派和建制派的得票比率孰优孰劣？补选结果可看作释法是否适得其反的指标。

香港人绝大部分反对＂港独＂，对于青政二人的言行也相当厌恶，但同时不希望中央政府动辄透过释法解决问题。中央政府坚守底线乃天经地义之事，却只怕非必要的施重药和动大手术，会带来严重的副作用和后遗症，得不偿失，必须慎之又慎。（完）

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