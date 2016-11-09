台湾债市：10年公债105/11R殖利率先弹后跌，因特朗普得票数暂领先

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透台北11月9日 - 台湾指标10年公债增额券105/11R 发行前交易殖利率周三早盘先弹后跌，在反应105/11R标售不佳以及昨晚美债殖利率急弹利空后，因美国共和党总统候选人特朗普得票数目前转为领先，避险需求急遽升温，使得殖利率转为下跌。
105/11R发行前交易殖利率开盘后一度创下10年券逾10个月高位。交易员称，逢高因买盘承接，殖利率弹幅有所收敛甚至转下跌；由于美国总统开票数互有拉锯，盘中震荡料将无可避免。
〞两方得票数太过接近，无论哪一方胜选，短期美国政局都将陷于动荡。〞一位公股银行交易主管说。
该主管称，虽然105/11R标售不佳，但筹码还在银行手中，且昨天足额标出，显示还有人需要配置。
交易员预估，今天105/11R发行前交易殖利率交投区间将视美国总统大选结果而定。
根据路透统计，目前特朗普取得125席选举人票，希拉里则有104票。
台湾央行周二标售105/11R期公债得标利率1.018%，高于市场预估的0.955-0.975%。得标比重方面，105/11R公债银行业得标比重43.83%、证券业46.83%、票券业2.67%、保险业6.67%。
本地时间10:09，指标10年公债增额券105/11R殖利率跌2.69基点报0.9880%，盘中高位一度来到1.0475%，10年券前高为1月5日的1.0690%。
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