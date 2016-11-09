台湾债市：10年公债105/11R殖利率先弹后跌，因特朗普得票数暂领先

路透台北11月9日 - 台湾指标10年公债增额券105/11R 发行前交易殖利率周三早盘先弹后跌，在反应105/11R标售不佳以及昨晚美债殖利率急弹利空后，因美国共和党总统候选人特朗普得票数目前转为领先，避险需求急遽升温，使得殖利率转为下跌。

105/11R发行前交易殖利率开盘后一度创下10年券逾10个月高位。交易员称，逢高因买盘承接，殖利率弹幅有所收敛甚至转下跌；由于美国总统开票数互有拉锯，盘中震荡料将无可避免。

〞两方得票数太过接近，无论哪一方胜选，短期美国政局都将陷于动荡。〞一位公股银行交易主管说。

该主管称，虽然105/11R标售不佳，但筹码还在银行手中，且昨天足额标出，显示还有人需要配置。

交易员预估，今天105/11R发行前交易殖利率交投区间将视美国总统大选结果而定。

根据路透统计，目前特朗普取得125席选举人票，希拉里则有104票。

台湾央行周二标售105/11R期公债得标利率1.018%，高于市场预估的0.955-0.975%。得标比重方面，105/11R公债银行业得标比重43.83%、证券业46.83%、票券业2.67%、保险业6.67%。

本地时间10:09，指标10年公债增额券105/11R殖利率跌2.69基点报0.9880%，盘中高位一度来到1.0475%，10年券前高为1月5日的1.0690%。

最新相关报导链接：

--美国大选：特朗普与希拉里初步开票各有斩获，关键州结果尚未出炉