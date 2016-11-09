港报社评：藉＂释法＂谋政治利益，当局连想都不应该想--明报11月9日

＂释法＂之后，余波未了。除了政府研究是否须有后续工作配合之外，会否持续卷起政治风波，仍待观察。按＂释法＂内容，梁颂恒与游蕙祯有很大可能失去议员资格，其他一些议员在宣誓时，亦有＂加料＂或出示道具等情况，设若立法会主席梁君彦改变决定，或有人申请司法覆核，这些议员的资格也会受到挑战。我们认为：宣誓风波应该到此为止，勿再没完没了节外生枝，立法会须尽快全面恢复议事功能，为市民服务。

全国人大常委会副秘书长李飞在记者会回答＂释法＂是否有追溯力时，表示＂释法＂并非重新立法，其效力在＂释法＂生效时就存在；不过，考虑到维护法律机关的稳定性，故根据《基本法》158条＂已经作出的终局判决不受影响＂。内地法制实行＂立法解释＂，＂释法＂具有追溯力，可纠正历来相关判决。香港实行普通法，立法之后，对过往相关情况都没有追溯力。李飞的说法，有理由相信是尊重香港的普通法精神，即是＂释法＂之后不追溯，变相容许＂ 既往不咎＂。

本届立法会70名当选议员，除了梁、游二人，其他68人完成宣誓，获得接纳并已履行议员职责、全面行使相关权力。不过，按＂释法＂内容，宣誓时曾经＂加料＂或携带道具演出的议员，设若主席梁君彦按＂释法＂内容重新检视，他们的议员资格有可能有变。若梁君彦改变决定，认为有议员的宣誓无效，因为＂释法＂规定没有第二次宣誓机会，有关议员将失去资格。另外，设若有市民申请司法覆核，挑战那些被认为不真诚、不庄重宣誓，未准确、未完整、不庄重宣读完誓言的议员的资格等，诸如此类情况势必引发连串诉讼，而法庭审理这类案件，须顾及今次＂释法＂内容，或将有议员因而失去议席。

因此，立法会在＂释法＂之后，有可能卷入一场政治风波，持续影响其运作和议事功能。基于李飞在记者会表露尊重本港一贯的＂没有追溯力＂的普通法精神，立法会应该摆脱宣誓风波，勿继续自我折腾下去。本港有市民就一些公共事务热中申请司法覆核，个别市民就此被戏称为＂覆核王＂；这些市民我行我素，不受其他人影响，设若他们就议员宣誓申请司法覆核，只能交由法庭决定是否批准，其他人无置喙之地。不过，在体制之内，各方人士和力量应以理性和尽量包容体待，勿尝试从中捞取政治利益。

首先，梁君彦应该坚定维持对宣誓的决定，即是除了梁颂恒和游蕙祯之外，其他议员都已经过关，议员资格不再有问题。刘小丽议员的宣誓，因为有市民申请司法覆核，只能交由法庭处理，其他议员的资格，只要梁君彦不节外生枝，引发诉讼的风险就可以减少。

其次，建制派议员在＂释法＂之后，有人放言重新审视非建制派议员的宣誓情况，要把一些人拉下马。这类议员有政治盘算，包括意图踢走一些人，重新补选而为建制派增加议席。无可否认，对建制派而言，个中存在诱因，例如多搞几个议席补选，就有可能使非建制派失去分组点票和三分之一少数否决权，建制派可以更全面控制议会等，不能说无可能发生。不过，设若建制派为此而进逼非建制派，以香港选举政治的特质，完全有理由相信会激发非建制支持者踊跃参与补选；届时，建制派挑起斗争之后，结果可能还是竹篮子打水，一场空。市民在宣誓风波憎恶梁颂恒和游蕙祯，表现出来的愤慨都是真实的。可是，当市民警觉感情被用作政治计算和操作，他们会怎么想？那势必有反弹。建制派须紧记：市民都有雪亮的眼睛。

至于权力当局（包括政府），更不应该有利用＂释法＂而对付异己之想。公权力拥有庞大资源，一应举措动见观瞻，只要公权力在宣誓议题上偃旗息鼓，阿谀奉承之辈自然没有操作空间，少了这股推动力，宣誓风波应会趋于平息，立法会有机会恢复正常议事。今次＂释法＂，目的为遏制＂港独＂；即使如此，李飞仍然表示尊重普通法没有追溯力，这个精神或者可以解读为适用于宣誓风波，为＂释法＂原意之一。另外根据＂释法＂第3点，规定＂宣誓人必须真诚信奉并严格遵守法定誓言。宣誓人作虚假宣誓或者在宣誓之后从事违反誓言行为的，依法承担法律责任＂；准此，设若日后有议员利用立法会平台推动＂港独＂，或有以＂自决＂包装的＂港独＂言行，当局都可以依法处理。届时把＂港独＂分子踢出立法会，师出有名，也会得到市民支持。因此，政府就＂释法＂而研究的后续工作，不应该有＂追究议员宣誓＂一项。（完）

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