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亚洲 | 2016年 11月 9日 星期三 10:29 BJT

标题新闻：科威特上调12月供应亚洲原油的官方售价0.90美元，较阿曼/迪拜报价贴水1.00美元--消息

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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