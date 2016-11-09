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亚洲 | 2016年 11月 9日 星期三 10:22 BJT

《汇市简讯》美元/日圆下滑，美大选开票进展目前呈现势均力敌

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* 美元/日圆跌至盘中低点103.28，受美国大选开票预测结果影响

* 几个摇摆州选情倒向有利于特朗普

* E-迷你标普500指数期货下跌超过1%，10年期美国公债收益率下跌7个基点

* 据美国CNN电视台，目前计票结果显示希拉里赢得97张选举人团票，领先特朗普的84张。

(完) (编译 李婷仪 审校 张涛)

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