台湾汇市：台币兑美元早盘由升转贬，因美国总统大选特朗普居于领先

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透台北11月9日 - 台币兑美元 周三早盘由升转贬；交易员表示，在美国总统大选开票过程中，原本民主党及共和党候选人互有领先，令交投态度较趋谨慎，但随着共和党候选人特朗普领先幅度扩大，不仅收回台币升幅也转而趋贬破31.550。
他们指出，台北外汇开盘一小时成交量为1.9亿美元，较日前同时段活络，主要消化盘初外资美元卖需，一度带动台币区间偏升，然而因特朗普后来居上引发台股重挫，避险情绪升温下收回台币升幅，并随韩元等亚币走弱。
〞特朗普领先，避险情绪上来，台股大跌，台币也不会好到哪去。〞一大型公股银行交易员说。
本地时间10:31，台北外汇经纪公司台币兑美元 报31.555，交投区间介在31.428-31.560间，上日收在31.507。
韩元兑美元 报1,143.5，上日收在1,135.0；台股加权指数 则跌1.8%。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘小幅缩小；目前一个月美元/台币远汇 报31.544/31.564，上日收在31.270。
交易员预测今日台币主要交易区间：
•31.500-31.600。
最新相关报导链接：
--《全球汇市》美元转跌，美国大选计票结果显示两候选人势均力敌
--台湾金融：美大选对市场影响大，相关部会将会合作维持市场稳定--央行总裁 (完) (记者 詹静宜； 审校 林高丽)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。