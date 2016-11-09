版本:
中国
亚洲 | 2016年 11月 9日 星期三 10:44 BJT

台湾汇市：台币兑美元早盘由升转贬，因美国总统大选特朗普居于领先

路透台北11月9日 - 台币兑美元 周三早盘由升转贬；交易员表示，在美国总统大选开票过程中，原本民主党及共和党候选人互有领先，令交投态度较趋谨慎，但随着共和党候选人特朗普领先幅度扩大，不仅收回台币升幅也转而趋贬破31.550。

他们指出，台北外汇开盘一小时成交量为1.9亿美元，较日前同时段活络，主要消化盘初外资美元卖需，一度带动台币区间偏升，然而因特朗普后来居上引发台股重挫，避险情绪升温下收回台币升幅，并随韩元等亚币走弱。

〞特朗普领先，避险情绪上来，台股大跌，台币也不会好到哪去。〞一大型公股银行交易员说。

本地时间10:31，台北外汇经纪公司台币兑美元 报31.555，交投区间介在31.428-31.560间，上日收在31.507。

韩元兑美元 报1,143.5，上日收在1,135.0；台股加权指数 则跌1.8%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘小幅缩小；目前一个月美元/台币远汇 报31.544/31.564，上日收在31.270。

交易员预测今日台币主要交易区间：

•31.500-31.600。

最新相关报导链接：

--《全球汇市》美元转跌，美国大选计票结果显示两候选人势均力敌

--台湾金融：美大选对市场影响大，相关部会将会合作维持市场稳定--央行总裁 (完) (记者 詹静宜； 审校 林高丽)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐