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亚洲 | 2016年 11月 9日 星期三 10:43 BJT

中国煤炭：10月全国铁路煤炭运量同比增6.6%，11月首周增一成--新华

路透北京11月9日 - 新华社周二晚间报导称，中国10月全国铁路煤炭运量完成1.7亿吨，同比增长6.6%；11月第一周，煤炭运量完成近4,000万吨，同比增长10.2%，增幅进一步扩大。

报导援引中国铁路总公司称，针对近期中国北方供暖期煤炭运输需求明显增长的情况，中铁总协同国家发改委，加强调度指挥，全力组织煤炭运输，并加大黑龙江、吉林、辽宁、山西、内蒙、陕西等重点地区铁路运输保障力度，大力组织煤炭直达运输，提高了煤炭运输效率。

中铁总公司负责人表示，为了确保环渤海地区煤炭供应，中铁总特别加强了煤运大通道大秦线的运输组织，积极运用运力、价格政策，引导山西、内蒙等地煤炭生产企业增加到达环渤海港口的煤炭运量。

11月以来，大秦线煤炭日运量达到125万吨以上，较10月增加20万吨。目前环渤海的秦皇岛、京唐港、东港、唐山、曹妃甸西、新曹妃甸西等六个港口存煤接近1,400万吨，比最低时增加了近一倍，预计到11月底将达到1,600万吨。（完） (发稿 李文科; 审校 张喜良)

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