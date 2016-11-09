中国煤炭：10月全国铁路煤炭运量同比增6.6%，11月首周增一成--新华

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京11月9日 - 新华社周二晚间报导称，中国10月全国铁路煤炭运量完成1.7亿吨，同比增长6.6%；11月第一周，煤炭运量完成近4,000万吨，同比增长10.2%，增幅进一步扩大。
报导援引中国铁路总公司称，针对近期中国北方供暖期煤炭运输需求明显增长的情况，中铁总协同国家发改委，加强调度指挥，全力组织煤炭运输，并加大黑龙江、吉林、辽宁、山西、内蒙、陕西等重点地区铁路运输保障力度，大力组织煤炭直达运输，提高了煤炭运输效率。
中铁总公司负责人表示，为了确保环渤海地区煤炭供应，中铁总特别加强了煤运大通道大秦线的运输组织，积极运用运力、价格政策，引导山西、内蒙等地煤炭生产企业增加到达环渤海港口的煤炭运量。
11月以来，大秦线煤炭日运量达到125万吨以上，较10月增加20万吨。目前环渤海的秦皇岛、京唐港、东港、唐山、曹妃甸西、新曹妃甸西等六个港口存煤接近1,400万吨，比最低时增加了近一倍，预计到11月底将达到1,600万吨。（完） (发稿 李文科; 审校 张喜良)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。