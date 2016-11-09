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亚洲 | 2016年 11月 9日 星期三 10:42 BJT

《汇市简讯》美元/韩元触及日内新高，因希拉里胜选机会变小

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* 美元/韩元触及日内新高1149.5，因避险买需涌入

* 最新报在1144.5，交投区间在1128.7-1149..5

* 希拉里胜选机会变小，因特朗普拿下数个重要摇摆州

* 美元、日圆、黄金大涨；墨西哥披索、韩元则重挫

* 美元/韩元游移在波林格区间上行通道切入位1143.9

* 如果突破200日移动均线位置1155.0，技术面前景将看涨

(完) (编译 李婷仪 审校 王洋)

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