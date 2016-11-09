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亚洲 | 2016年 11月 9日 星期三 11:07 BJT

《全球汇市》美元兑主要货币转跌，特朗普暂时取得小幅领先

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1119  1.1023  +0.87  +2.38  1.0860
    美元/日圆            102.85  105.14  -2.18 -14.51  120.30
    欧元/日圆         114.41  115.87  -1.26 -12.31  130.47
    美元/瑞郎            0.9684  0.9774  -0.92  -3.33  1.0018
    英镑/美元            1.2417  1.2377  +0.32 -15.75  1.4738
    美元/加元            1.3385  1.3287  +0.74  -3.28  1.3839
    美元/离岸人民币      6.7872  6.7955  -0.12  +3.34  6.5680
    澳元/美元            0.7687  0.7761  -0.95  +5.66  0.7275
    新西兰元/美元        0.7368  0.7384  -0.22  +7.96  0.6825
    澳元/日圆         79.080  81.570  -3.05  -9.75  87.620
    新西兰元/日圆     75.890  77.650  -2.27  -7.43  81.980
    英镑/日圆         127.66  130.22  -1.97 -27.97  177.22
    澳元/新西兰元     1.0427  1.0501  -0.70  -2.22  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 王洋/张涛/李爽/侯雪苹；审校 蔡美珍/王兴亚/艾茂林)

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