全球金市：金价涨至五周高点，特朗普与希拉里选情胶着

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美元在走势动荡的亚洲时段下跌，因每次公布的有关美国大选的出口民调数据都显示双方候选人争夺激烈。
美国12月期金 涨3%，报每盎司1,313美元。
瑞穗银行资深分析师Vishnu Varathan说，相比于6月英国脱欧公投时的急升走势，这次美国大选对金市的影响可能有限。
“在这种情况下，无论是希拉里赢还是特朗普赢，在目前无非是让一些含有尾部风险的事件尘埃落定，除此之外还真没有什么理由支持黄金市场积极交易。”Varathan说。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王颖/郑茵 审校 高琦/白云)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。