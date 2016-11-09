全球金市：金价涨至五周高点，特朗普与希拉里选情胶着

美元在走势动荡的亚洲时段下跌，因每次公布的有关美国大选的出口民调数据都显示双方候选人争夺激烈。

美国12月期金 涨3%，报每盎司1,313美元。

瑞穗银行资深分析师Vishnu Varathan说，相比于6月英国脱欧公投时的急升走势，这次美国大选对金市的影响可能有限。

“在这种情况下，无论是希拉里赢还是特朗普赢，在目前无非是让一些含有尾部风险的事件尘埃落定，除此之外还真没有什么理由支持黄金市场积极交易。”Varathan说。(完)

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