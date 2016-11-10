《香港重要政经日程》--11月10日-11月23日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
================== 今日重要政经消息=================
11月10日（周四）
正大企业国际 公布第三季业绩。
高鑫零售 公布第三季业绩。
佐丹奴国际 公布第三季业绩。
俄铝 公布第三季业绩。
伟易达 公布中期业绩。
================== 近期重要政经消息=================
11月11日（周五）
公布香港第三季GDP。
恒生指数公布季度检讨。
周黑鸭 首日挂牌。
上谕集团 首日挂牌。
彭顺国际 首日挂牌。
中国黄金国际 公布第三季业绩。
卜蜂国际 公布第三季业绩。
众彩股份 公布季度业绩。
宝胜国际 公布第三季业绩。
裕元集团 公布第三季业绩。
中国心连心化肥 公布第三季业绩。
香港兴业 公布中期业绩。
康大食品 公布第三季业绩。
11月14日（周一）
瑞声科技 公布第三季业绩。
中国新城镇 公布第三季业绩。
壹传媒 公布中期业绩。
中国支付通 公布中期业绩。
麦达斯控股 公布第三季业绩。
10:30 时代集团 股东周年大会。
14:00 中国人保 在中国举行股东特别大会。
15:00 罗兵咸永道与Urban Land Institute发表亚太区2017年房地产市场趋势。
11月15日（周二）
大唐环境产业 首日挂牌。
神州租车 公布第三季业绩。
兴胜创建 公布中期业绩。
09:00 AVCJ私募股权及风险投资论坛。
09:30 光大银行 在中国举行股东特别大会。
10:00 堡狮龙 股东周年大会。
12:00 南顺香港 股东周年大会。
14:30 汇彩控股 澳门记者会。
11月16日（周三）
腾讯控股 公布第三季业绩。
信利国际 公布第三季业绩。
英皇娱乐酒店 公布中期业绩。
英皇国际 公布中期业绩。
本间高尔夫 公布中期业绩。
JOYCE BOUTIQUE 公布中期业绩。
敏华控股 公布中期业绩。
德永佳集团 公布中期业绩。
10:30 中广核 股东特别大会。
15:00 卓能集团 股东周年大会。
11月17日（周四）
公布8-10月失业率。
利标品牌 公布中期业绩。
衍生集团 公布中期业绩。
华宝国际 公布中期业绩。
华融投资股份 公布中期业绩。
百盛集团 公布第三季度业绩。
冠捷科技 公布第三季度业绩。
10:00 时计宝 股东周年大会。
11月18日（周五）
中国生物制药 公布第三季业绩。
东方报业集团 公布中期业绩。
保华集团 公布中期业绩。
华信地产财务 公布中期业绩。
09:30 中国银行 在中国举行股东特别大会。
11:00 中州证券 在中国举行股东特别大会。
11月21日（周一）
National Electronics Holdings Ltd. 公布中期业绩。
*12:00 国浩集团 股东周年大会。
*12:15 新创建 股东周年大会。
11月22日（周二）
公布10月份消费物价指数（CPI）。
09:00 亚洲物流及航运会议。
周大福 公布中期业绩。
创维数码 公布中期业绩。
开明投资 公布中期业绩。
*11月23日（周三）
高雅光学 公布中期业绩。
雅各臣科研制药< 2633.HK>公布中期业绩。
森信纸业集团 公布中期业绩。
注：（1）代表新增。
（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。