中国汇市：人民币早盘缩量上涨，因美国大选特朗普暂时领先打压美指

* 人民币早盘缩量上涨，中间价则微跌

* 美大选共和党特朗普暂时领先市场避险情绪升温

* 美元指数一度跌至一个月低点

路透上海11月9日 - 人民币兑美元即期 周三早盘缩量上涨，盘中触及6.77元关口，中间价则微跌。交易员称，美国大选共和党特朗普暂时领先，市场避险情绪快速升温，美元指数一度跌至一个月低点，人民币因此小幅反弹，市场观望气氛较浓，成交明显清淡。

他们并指出，稍早中国公布的10月通胀数据好于预期，但对汇市直接影响较为有限，市场关注点仍在美国大选，早盘离岸CNH 一度快速下探6.8040的记录新低，但随着美国大选偏向共和党，离岸CNH也快速反弹，但两地价差仍小幅拉大。

“大选超出市场预期，整个市场都在动，我们这（人民币）波动算小的了，但我觉得就算状况持续，估计人民币的反弹空间也不会（升）破6.76吧。”一中资行交易员称。

北京时间11:02，人民币兑美元 即期报6.7765元,盘中触及6.7700元的日内高点，上日收报6.78元，夜盘终报6.7838元。今日人民币兑美元中间价 报6.7832元，上日中间价为6.7817元。人民币兑美元即期成交额 为58.65亿美元，上日半日为136.64亿美元。

美国大选现场直播结果情况图表：tmsnrt.rs/2fxyZV0

全球汇市方面，周三美元兑日圆一度大跌逾2%，兑其它主要货币亦转跌，因美国总统选情胶着，共和党候选人特朗普暂时小幅领先民主党候选人希拉里。在关键的佛罗里达州、弗吉尼亚州和俄亥俄州，特朗普维持小幅领先。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.948元, 上日尾盘为6.9533元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.787元, 盘中最低触及6.8040元的记录低点，上一交易日尾盘报6.799元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.78，人民币兑欧元 、日圆 和英镑 参考汇率为7.4801、6.4962和8.401。