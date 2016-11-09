版本:
中国
货币新闻 | 2016年 11月 9日 星期三 11:32 BJT

芝加哥期市：玉米和大豆期货下跌约1%，美国总统大选选情胶着

--------------------------------0249GMT-----------------------
    
      合约               价格     变动   涨跌%     两日       30日   RSI
                                                   涨跌%    移动均值
    CBOT小麦           412.75   -2.50   -0.60%   +0.67%       409.38  50
    CBOT玉米           350.25   -4.00   -1.13%   +1.16%       348.27  51
    CBOT大豆           1003.00  -8.25   -0.82%   +0.45%       985.94  54
    CBOT稻米           9.75     $0.00   +0.00%   -0.56%       $10.25  34
    美国原油           43.71    -$1.27  -2.82%   -2.63%       $48.64  23
    汇率
    欧元/美元          $1.115   $0.013  +1.19%   +1.05%
    美元/澳元          0.7669   -0.009  -1.19%   -0.72%
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
    
    
        
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 王洋/刘秀红；审校 汪红英/高琦/张荻)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐