版本:
中国
亚洲 | 2016年 11月 9日 星期三 11:38 BJT

日本股市：日经指数跌至五周低点早盘收跌2%，特朗普目前领先

日经指数早盘一度上涨1.5%，之后随着美国大选出口民调结果陆续公布，该指数出现剧烈波动。

日经波动率指数 大涨19%至26.89，为7月29日以来最高。

交易员表示，汇市交投震荡也是股市走势逆转的原因；美元兑日圆 跌近2.5%至102.430，稍早曾升至105.480。

“日圆完全受到(美国大选)的支配，”中信里昂证券日本策略师Nicholas Smith称，并指出金融类股受到的冲击最严重。

早盘收盘时，东证股价指数所有33类股均下跌，金融和出口类股大幅下跌。

东证股价指数 跌2.3%至1,332.64点，JPX-日经400指数 跌2.3%至11,942.64点。(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐