中国环保：主攻生态环境损害赔偿制度改革，有序推动改革试点--环保副部长

路透北京11月9日 - 中国环境保护部副部长黄润秋称，明确生态环境损害赔偿制度改革的主攻方向是省级政府成为生态环境损害赔偿的主力军，加快建立健全生态环境损害鉴定评估技术体系，探索生态环境损害赔偿资金管理制度等，并有序推动改革试点。

周三刊登在环保部网站的署名文章称，中国现行的人身、财产损害赔偿法律制度体系相对完整，但在公共生态环境损害赔偿制度中，目前存在索赔主体不明确、评估规范不健全、资金管理机制未建立等诸多问题。

例如，在渤海湾溢油污染、松花江水体污染、常州外国语学校土壤污染等事件中，公共生态环境损害未得到足额赔偿，受损的生态环境未得到及时修复。

“生态环境损害赔偿制度改革的目的是健全生态环境损害赔偿制度，使违法企业承担应有的赔偿责任，使受损的生态环境得到及时的修复，破解‘企业污染、群众受害、政府买单’的不合理局面。”文章称。

他并指出，环境保护部将联合相关国家机关，协调指导试点工作，推进试点顺利进行，并评估总结试点工作，提出相关立法建议。到2017年底前，组织试点省市认真总结试点实践经验，研究并提出有关生态环境损害赔偿的立法或政策建议，向国务院报告。

2015年11月，中央办公厅、国务院印发《生态环境损害赔偿制度改革试点方案》；今年8月30日，中央全面深化改革领导小组第二十七次会议，审议通过了《关于在部分省份开展生态环境损害赔偿制度改革试点的报告》。会议同意在吉林、江苏、山东、湖南、重庆、贵州、云南7省市开展生态环境损害赔偿制度改革试点。（完）

更多细节，请点选环保部网站(here) (发稿 李文科; 审校 乔艳红)