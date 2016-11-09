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亚洲 | 2016年 11月 9日 星期三 13:25 BJT

台湾货币市场：金融市场波动大股市一泄千里，短率仍保持平稳

* 隔拆利率平稳，美国大选结果令金融市场波动大
    * 短票发行不多，利率大致能持平
    * 投信被赎回，资金不难找，债券附买回利率持稳

     记者 高洁如
    路透台北11月9日 - 台湾银行间拆款利率周三尚且平稳。资金调度人士指出，虽然市场紧盯着美国总统大
选结果，金融市场如股市一泄千里，波动甚大，但是货币市场以不变应万变，目前为止市场资金调度仍然平稳
。
    
    交易员表示，美国选举结果对市场长率有影响，对台币的短率不致造成太大的波动。不过，如果特朗普当
选可能造成资金波动较大，资金流出新兴市场；周三在立法院台湾央行总裁宣示将维持金融市场的稳定。 
 
                
    〞开票过程是心理层面影响大一点，跟货币市场没有太大关系。〞一位票券商交易员说。
          
    本地时间0110，台湾加权股价指数 跌3.08%,至8,933.32点；今日成交初值 为1,059.71
亿台币。 
    
    也有另一位大型的银行交易员则提到，若金融市场波动太大，主管机关入市干预，资金流量太大，也会使
市场短率有所波动。
    
    他也指出，近期银行间拆款需求升高，且外商银行资金也不多，如果这个情况持续下去，需求再升，不排
除会将拆出利率调高。短率有趋升的可能性。
 本地时间 1311                 今日报价             上日收盘
 台币兑美元                    31.535                31.507
 台湾加权股价指数<.TWII       8,932.65              9,217.43 
 >                                             
 隔夜银行间拆款加权平均         0.177%               0.176%
 利率                                          
                                               
   --隔夜拆款利率区间        0.177-0.177%         0.174-0.230%
   --一周拆款利率区间        0.180-0.310%         0.174-0.310%
   --两周拆款利率区间        0.220-0.310%         0.220-0.310%
        
    **短票利率持平**
    
    短票方面，票券商交易员指出，市场资金充裕，短票到期不多。不过目前增加与银行调度的金额，银行近
期也有需求增加的情况，因而密切关注银行拆款的频率和需求。
    
    〞很微妙啊，我们维持和银行可以轧平的情况，但都还要多打几通电话，〞一家大型票券商交易员说。

    他们表示，要联络更多金融机构才能顺利轧平资金，由于目前已近年底，也不排除到季底为止都是维持稳
中需求调度偏大的情况。
        
    今日30天自保短票利率承作区间在0.32-0.33%。大致同上日。
     
    据集保公司资料，上日的自保30天短票成交加权平均利率为0.330%，区间在0.31-0.335%，成交金额为32.
28亿台币；前日加权平均利率为0.328%，区间在0.25-0.35%，成交金额为57.84亿台币。上日的自保60天短票
成交加权平均利率为0.319%，区间在0.26-0.36%，成交金额为40.33亿台币。 
    
    台湾央行周三定期存单到期金额1,982.0亿台币相较，存单发行金额待稍晚公布。
       
    本周到期央行定存单金额共9,600.8亿台币；本周余日的央行存单到期金额周四1,389.5亿、周五2,007.0
亿台币。

    拆款中心资料 显示，修正后周二超额准备为47亿台币，累计超额准备负1,195亿台币、加计前期1%
的超额准备为255亿台币。   
     
    
    **投信资金不多, 多缺不一**
    
    债券附买回(RP)方面，部分交易员表示，今日投信被赎回很多钱，没有新钱进来，而资金调度其他部门的
资金尚称宽松，惟利率偏高。
    
    〞投信端我放很低，所以回钱对我影响不大，〞一位票券商交易员说。
    
    也有交易员指出，寿险近期资金小多，有一些基金进场找券，但也有一些投信基金被赎回。整体而言，市
场多缺不一，并非一致多钱。
    
    本周的紧缩因素还有周五10年期增额公债105/11R交割，金额300亿台币、凯基证券2亿人民币宝岛债还本
。    
          
    今日证券商与金融机构承作的债券附买回利率大致持平。短天期银行承做公债RP利率主要落在0.28-0.29%
；公司债附买回利率主要成交在0.34-0.36%。   
        
    大型票券商与金融机构承作利率也变化不大，短天期公债附买回利率区间在0.20-0.23%；短天期公司债附
买回利率同上日主要落在0.21-0.25%；与银行承作的公债及公司债RP利率主要在0.26-0.30%。(完)  

 (审校 林高丽)

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