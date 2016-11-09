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亚洲 | 2016年 11月 9日 星期三 12:38 BJT

新兴汇市：特朗普在总统大选中领先，亚洲货币下跌

亚洲     当日  今年以来   2015年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            101.49    105.15   +3.61  +18.53    120.30
    坡元            1.3886    1.3864   -0.16   +2.08    1.4175
    台币          31.535    31.507   -0.09   +4.85    33.066
    韩元           1152.47   1135.00   -1.52   +1.95   1174.95
    泰铢             34.93     34.94   +0.03   +3.12     36.02
    菲律宾披索       48.88     48.58   -0.61   -4.05     46.90
    印尼卢比      13140.00  13083.00   -0.43   +4.91  13785.00
    印度卢比       66.78     66.62   -0.24   -0.94     66.15
    马币            4.2145    4.2000   -0.34   +1.79    4.2900
    人民币          6.7610    6.7838   +0.34   -3.98    6.4921
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完)
    
      
      
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 (编译 高琦/杜明霞/侯雪苹；审校 王颖/李爽)

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