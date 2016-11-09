中国债市动态：现券期货略回暖，美国大选形势刺激避险情绪高涨

路透北京11月9日 - 中国银行间债市现券收益率周三略有下跌，国债期货下探后反弹。交易员表示，美国大选进程刺激全球避险品种价格大涨，现券收益率追随美债走低；虽国内10月CPI创半年新高，但符合预期，市场反应不大。

他们并称，中国央行货币政策执行报告显示央行对流动性容忍度提高，且强调更看重利率，表明央行降杠杆态度未变，收益率下行短期无法持续。

“目前都在关注美国大选了，仿佛都是世界公民了。对CPI和PPI应该是price in（消化）了，市场反应不大，（收益率）反而略回落点，现在比昨天尾盘下了不到1个bp（基点）。”华南一基金交易员说。

上海一银行交易员亦称，早盘美国大选共和党候选人特朗普暂时领先，全球避险资产价格大涨，美国国债收益率下行，不过大选影响应该是短期性的。

美国大选现场直播结果情况图表：tmsnrt.rs/2fxyZV0

“国内也是避险吧，（收益率）跟着（美债收益率）下了点。数据没啥实质影响，有些可能关注昨天的货币政策报告，不过我觉得也没啥新意，就是央行对自己操作还是挺自信的吧。”他说。

中国央行周二晚间发布三季度货币政策执行报告指出，就货币政策而言关键是要保持稳 健和中性适度的货币环境，在保持流动性合理充裕的同时，注重抑制资产泡沫和防范经济金 融风险，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。

央行并称，衡量银行体系流动性松紧程度应更关注利率指标，而非简单观察央行操作量；央行增加逆回购品种、优化资金供求期限结构，收到了一定效果，未来会丰富操作工具和期限品种，完善公开市场操作机制。

上述银行交易员并称，好像觉得央行比较满意之前的操作，说明现在容忍度提高了很多，而且要关注利率不是操作量。

“说明七天回购以后的重要性会上升，成天滚隔夜超出央行控制范围了。感觉央行最近还是延续了做法，还是要比较傲稳妥的降杠杆。”他说。

中国国家统计局周三公布，10月居民消费价格指数(CPI) 同比上涨2.1%，与路透调查预估中值相符，并创今年4月以来半年新高。10月工业生产者出厂价格指数(PPI) 同比上涨1.2%，高于路透调查预估中值0.8%，并创近五年来新高。

一级市场方面，财政部上午招标续发行的五年期固息国债 加权中标收益率为2.4480%，接近此前2.46%的预测均值。该期债边际中标收益率为2.4761%，投标倍数2.73倍。

剩余期限近10年的国开债160210最新报价 在3.14%/3.13%，上日尾盘为3.1550%/3.1525%。剩余期限近10年的国债160017最新报价 在2.78%/2.74%，上日尾盘在2.7725%/2.7550%。